Milyarderler corona krizinde servetine servet kattı

Dünya corona virüsle mücadele ederken 8 büyük milyarderin sermayelerinde büyük artış yaşandı.

Corona virüsü salgını tüm dünyayı sarsarken, çok az sayıdaki kişi bu süreçte servetlerine servet kattı.

Geçtiğimiz iki ayda corona virüs pandemisi piyasaları bulandırararak, adeta kırbaç etkisi yarattı. Yaşanan bu duruma rağmen 8 büyük milyarder, net varlıklarında en fazla artışı yaşadı.

İşte Bloomberg Billionaires Index'e göre, bu yıl şimdiye kadarki gelirlerini en düşük kazançtan en yüksek seviyeye çıkaran sekiz mega milyarder...

1. Jeff Bezos

Toplam net değer: 146.2 milyar dolar

Senelik değişim: +31.3 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: ABD

Sıra: 1

2. Colin Huang

Toplam net değer: 33.7 milyar dolar

Senelik değişim: +14 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: Çin

Sıra: 26

3. Elon Musk

Toplam net değer: 40.4 milyar dolar

Senelik değişim: +12.8 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: ABD

Sıra: 22

4. MacKenzie Bezos

Toplam net değer: 48.0 milyar dolar

Senelik değişim: +10.9 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: ABD

Sıra: 18

5. Mark Zuckerberg

Toplam net değer: 88.1 milyar dolar

Senelik değişim: +9.7 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: ABD

Sıra: 3

6. Steve Ballmer

Toplam net değer: 65.9 milyar dolar

Senelik değişim: +7.7 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: ABD

Sıra: 7

7. Goh Cheng Liang

Toplam net değer: 16.4 milyar dolar

Senelik değişim: +5.3 milyar dolar

Sektör: Nippon Paint Holding

Ülke: Singapur

Sıra: 68

8- Eric Yuan

Toplam net değer: 8.5 milyar dolar

Senelik değişim: +5 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: Çin

Sıra: 188