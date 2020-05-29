banner411
banner69
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
16 0
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
159 1
 
Doğan’ın maç programı yoğun
Doğan’ın maç programı yoğun
247 0
Piromaniye; Ateşşin Hazzı
Piromaniye; Ateşşin Hazzı
30 0
Dörtyol yoğun çalışıyor
Dörtyol yoğun çalışıyor
124 0
Transfer olduğu takımlar küme düşüyor!
Transfer olduğu takımlar küme düşüyor!
423 0
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor
114 0
banner449

Milyarderler corona krizinde servetine servet kattı

banner27

Dünya corona virüsle mücadele ederken 8 büyük milyarderin sermayelerinde büyük artış yaşandı.

Milyarderler corona krizinde servetine servet kattı

Corona virüsü salgını tüm dünyayı sarsarken, çok az sayıdaki kişi bu süreçte servetlerine servet kattı.

Geçtiğimiz iki ayda corona virüs pandemisi piyasaları bulandırararak, adeta kırbaç etkisi yarattı. Yaşanan bu duruma rağmen 8 büyük milyarder, net varlıklarında en fazla artışı yaşadı.

 İşte  Bloomberg Billionaires Index'e göre, bu yıl şimdiye kadarki gelirlerini en düşük kazançtan en yüksek seviyeye çıkaran sekiz mega milyarder...

1. Jeff Bezos

Toplam net değer: 146.2 milyar dolar

Senelik değişim: +31.3 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: ABD

Sıra: 1

2. Colin Huang

Toplam net değer: 33.7 milyar dolar

Senelik değişim: +14 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: Çin

Sıra: 26

3. Elon Musk

Toplam net değer: 40.4 milyar dolar

Senelik değişim: +12.8 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: ABD

Sıra: 22

4. MacKenzie Bezos

Toplam net değer: 48.0 milyar dolar

Senelik değişim: +10.9 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: ABD

Sıra: 18

5. Mark Zuckerberg

Toplam net değer: 88.1 milyar dolar

Senelik değişim: +9.7 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: ABD

Sıra: 3

6. Steve Ballmer

Toplam net değer: 65.9 milyar dolar

Senelik değişim: +7.7 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: ABD

Sıra: 7

7. Goh Cheng Liang

Toplam net değer: 16.4 milyar dolar

Senelik değişim: +5.3 milyar dolar

Sektör:  Nippon Paint Holding

Ülke: Singapur

Sıra: 68

8- Eric Yuan

Toplam net değer: 8.5 milyar dolar

Senelik değişim: +5 milyar dolar

Sektör: Teknoloji

Ülke: Çin

Sıra: 188

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.