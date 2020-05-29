Milyarderler corona krizinde servetine servet kattı

Corona virüsü salgını tüm dünyayı sarsarken, çok az sayıdaki kişi bu süreçte servetlerine servet kattı.
Geçtiğimiz iki ayda corona virüs pandemisi piyasaları bulandırararak, adeta kırbaç etkisi yarattı. Yaşanan bu duruma rağmen 8 büyük milyarder, net varlıklarında en fazla artışı yaşadı.
İşte Bloomberg Billionaires Index'e göre, bu yıl şimdiye kadarki gelirlerini en düşük kazançtan en yüksek seviyeye çıkaran sekiz mega milyarder...
1. Jeff Bezos
Toplam net değer: 146.2 milyar dolar
Senelik değişim: +31.3 milyar dolar
Sektör: Teknoloji
Ülke: ABD
Sıra: 1
2. Colin Huang
Toplam net değer: 33.7 milyar dolar
Senelik değişim: +14 milyar dolar
Sektör: Teknoloji
Ülke: Çin
Sıra: 26
3. Elon Musk
Toplam net değer: 40.4 milyar dolar
Senelik değişim: +12.8 milyar dolar
Sektör: Teknoloji
Ülke: ABD
Sıra: 22
4. MacKenzie Bezos
Toplam net değer: 48.0 milyar dolar
Senelik değişim: +10.9 milyar dolar
Sektör: Teknoloji
Ülke: ABD
Sıra: 18
5. Mark Zuckerberg
Toplam net değer: 88.1 milyar dolar
Senelik değişim: +9.7 milyar dolar
Sektör: Teknoloji
Ülke: ABD
Sıra: 3
6. Steve Ballmer
Toplam net değer: 65.9 milyar dolar
Senelik değişim: +7.7 milyar dolar
Sektör: Teknoloji
Ülke: ABD
Sıra: 7
7. Goh Cheng Liang
Toplam net değer: 16.4 milyar dolar
Senelik değişim: +5.3 milyar dolar
Sektör: Nippon Paint Holding
Ülke: Singapur
Sıra: 68
8- Eric Yuan
Toplam net değer: 8.5 milyar dolar
Senelik değişim: +5 milyar dolar
Sektör: Teknoloji
Ülke: Çin
Sıra: 188