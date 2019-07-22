Miçotakis hükümetinin programında Kıbrıs sorunu yok

Kiriakos Miçotakis’in Başbakan olduğu yeni Yunan Hükümeti’nin programında, Kıbrıs sorununun “dışarda bırakıldığı” bildirildi.

Politis gazetesi, Miçotakis’in okuduğu hükümet programında, ekonomi ve vergi kanunlarının öncelikli olduğunun gözlemlendiğini yazdı.

Gazete, Yunanistan’ın 3 büyük partisi SİRİZA, Nea Dimokratia ve KİNAL’ın, Kıbrıs sorununun temel stratejisinde anlaştıkları bilgisine yer verdi.

Haberde, Miçotakis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın pazartesi günü “Türk saldırganlığının yarattığı gerilim” gerekçesiyle adaya “sembolik ve özlü bir ziyaret” gerçekleştirecekleri belirtildi.