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Michael kasırgasında en az 6 kişi öldü

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ABD'nin güneydoğusunda etkili olan Michael kasırgasında en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Michael kasırgasında en az 6 kişi öldü
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  Kasırga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan Michael kasırgasında en az 6 kişi hayatını kaybettİği ve kasırga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Bazı noktalara haftalarca elektrik verilemeyeceğini belirtildi.

Kasırganın vurduğu bölgelerde mahsur kalanları kurtarmaya yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Tropikal fırtına kategorisine düşürülen kasırganın Florida'dan sonra Güney Carolina eyaletinin kuzeydoğusunu etkisi altına aldığı duyuruldu.

Virginia ile kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde ani su baskınları tehlikesi uyarısı yapıldı. 

1992'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ KASIRGA

1992'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ KASIRGA

Michael kasırgasının 1992'deki Andrew kasırgasından sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Michael kasırgası Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı.

Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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