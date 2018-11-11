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Meyve kokusu nedeniyle uçak rötar yaptı

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'Meyvelerin kralı' olarak bilinen duryanın yüklendiği uçak, yolcuların şikayeti üzerine havalanamadı.

Meyve kokusu nedeniyle uçak rötar yaptı
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Güneydoğu Asya'da "meyvelerin kralı" olarak adlandırılan  duryan (durian) meyvesinin kötü kokusu, Endonezya'da bir uçağın rötar yapmasına  yol açtı. 

Kyodo ajansının haberine göre, Sumatra Adası'nın Bengkulu bölgesindeki  Fatmawati Soekarno Havalimanı'nda, yaklaşık 2 ton duryan meyvesi yüklenen ticari  uçağın Cakarta seferi, yolcuların kokudan kaynaklanan şikayeti üzerine ertelendi.

Uçağın içini saran pis kokudan şikayet eden yolculardan bazıları da  duryan sevkiyatına bağlı olarak uçağa aşırı yükleme olmasından endişe  duyduklarını ifade etti.

Yolcularla havalimanı yetkilileri ve kabin ekibi arasında çıkan  tartışma üzerine yetkililer, meyvelerin uçaktan indirilmesine ikna oldu.

Meyvelerin kargo bölümünden boşaltılmasının ardından uçak bir saat  rötarla havalandı.

Duryan

Duryan, güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak  adlandırılırken, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da  biliniyor.

Duryana "cennet ve cehennem meyvesi" denmesinin sebebi, dikenlerle  dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarıyla  da cennete benzetilmesinden kaynaklanıyor.

Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden bazıları, bu  meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havaalanlarına sokulmasına  izin vermiyor.

Bu meyve kapalı ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun  etkisi üç güne kadar sürebiliyor.

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