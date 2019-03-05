Endonezya'nın Açe bölgesinde yapılan bir otel baskını sonrasında gözaltına alınan 3 kadın ve 3 erkek kırbaç cezası aldı. Bugün meydanda kırbaç cezası uygulanırken, iki kadın kırbaç darbeleri sonrasında alandan güçlükle çıkabildi.

Endonezya’nın Açe bölgesinde ihbar üzerine polisin gerçekleştirdiği baskında 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan bu kişiler daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve aylarca parmaklıklar arkasında kalmıştı. Kaldıkları otellerde evlilik dışı cinsel ilişki yaşadıkları ortaya çıkan erkek ve kadınlara kırbaç cezası verildi.





Endonezyalılar kadının kırbaçlanma anını akıllı telefonuyla kaydetti.

Bugün meydana kurulan bir platform üzerinde maskeli bir infazcı, erkek ve kadınları kırbaçladı. Meraklı bakışların takip ettiği kırbaç cezası akıllı telefonlara da kaydedildi.

Çiftlerin birbirleriyle cinsel ilişkiye girdiklerini açıklayan yetkililer cezanın uygulanmasının ardından kadınlara yardım etti. Zira kırbaç darbeleri sonrasında kadınlar ayakta durmakta güçlük çekti.