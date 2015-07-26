Mescid-i Aksa’da İsrail polisi şiddeti

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, yaklaşık 30 kişilik bir Yahudi yerleşimci grubu, İsrail polisinin gözetiminde Mescid-i Aksa Külliyesi’ne girerek tur atmaya başladı. Bunun üzerine,

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, yaklaşık 30 kişilik bir Yahudi yerleşimci grubu, İsrail polisinin gözetiminde Mescid-i Aksa Külliyesi’ne girerek tur atmaya başladı. Bunun üzerine, duruma tepki gösteren gönüllür ile polis arasında arbede çıktı. Polisin Filistinlilere ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtilirken, bazı kişileri de gözaltına aldığı kaydedildi. Ayrıca polis, olay sırasında yaralanan kişilerin tedavisine de izin vermedi.

CAMİYİ SU BASTI

Baskın sırasında, İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa’nın kapısının söküldüğü belirlenirken, olay sırasında yangın söndürme sisteminin arızalanarak devreye girmesi sonucu caminin halıları da su altında kaldı.

MESCİD-İ AKSA’DAKİ GERGİNLİKLER

Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olarak biliniyor. Yahudiler, Mescid-i Aksa Külliyesi altında, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra Camisi’nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Süleyman Mabedi kalıntılarının olduğuna inanıyor ve bu alanda kazı çalışmaları yürütüyor.

Ayrıca Yahudi Yerleşimciler ve İsrailli yetkililerin ara sıra Aksa Külliyesi’ne girdiği ve buradaki cami cemaati ile eğitim gören öğrencileri taciz ettiği söyleniyor. Mescid-i Aksa’da, Müslüman kesimin karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle sık sık gerginlikler yaşanıyor.