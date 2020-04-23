Merkel’den kritik açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Merkel, “Salgını bitirme aşamasında değiliz. Uzun bir süre virüsle yaşamak zorundayız” dedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünya genelinde hızla can almaya devam eden koronavirüsle ilgili Federal Meclis’te konuştu. Ülkesindeki ve dünyadaki gidişata değinen Merkel, kamuoyunu endişelendirecek ifadeler kullandı.

Merkel, “Görünüşe göre koronavirüs şartları altında hayat devam edecek. Salgını bitirme aşamasında değiliz. Virüsle uzun bir süre yaşamak zorundayız” dedi. Virüsle ilgili kısıtlama kararları almanın kendisi için de çok zor olduğunu belirten Merkel, yine de herkesi korumak için buna mecbur olduğunu ifade etti.

‘SAĞLIK SİSTEMİ BAŞARILI’

Sağlık sisteminin başarıyla işlediğini söyleyen Merkel, “Zaman kazandık ve bu sistemimize olumlu etki yaptı. Salgın sürecinde uluslararası işbirliği çok önemli. Avrupa Birliği ile birlikte koruyucu ekipmanların üretiminde daha özgür olmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

‘AŞIYA HERKES ULAŞMALI’

Aşı çalışmalarına da değinen Almanya Başbakanı, “Geliştirilecek aşı herkesin ulaşabileceği ve karşılayabileceği şekilde olmalı. Dünya Sağlık Örgütü destek verdiğimiz kritik bir ortağımız. Pandemi sürecinde akıllıca davranmaya devam edelim” dedi.

Almanya’da koronavirüsle mücadelede en önemli kurum olan Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, 148 bin vakanın görüldüğü ülkede şimdiye dek 5 bin 94 kişi hayatını kaybetti.