Merkel karantinada!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun corona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
Seibert, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti.
Angela Merkel'in karantina günlerinde evinden çalışacağını bildiren Seibert, Başbakanın yakın zamanda corona virüs testi yaptıracağını vurguladı.
Merkel, corona virüsle mücadele kapsamında ülkesinde 822 milyar euro’luk ekonomik yardım paketi açıkladı.
Paket, İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketi olma özelliği taşıyor.