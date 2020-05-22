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Meksika'da havalimanı inşaatında 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu

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Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapımı devam eden Felipe Angelese Uluslararası Havalimanı'nın inşaat sahasında 15 bin yıllık 60'ın üzerinde mamuta ait kemik bulundu

Meksika'da havalimanı inşaatında 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu

 Mamut kemikleri havalimanının kulesinin inşa edileceği alanda bulundu. Kalıntılar havalimanı çalışmalarında gecikmeye neden olabilir.

 

Meksika'da yeni keşif: Havalimanı inşaatında mamut kalıntıları bulundu

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden (INAH) yapılan açıklamada, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'nın şantiyesinde bulunan mamut kalıntılarının 15 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi.

İskeletlerin Kolombiya Mamutu türüne ait olduğu düşünülüyor.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü Pedro Francisco Sanchez Nava, "Fauna ve kalıntıların beklediğimizden daha zengin olduğunu görüyoruz" dedi.

Öte yandan kazıda bizon, deve, at kalıntıları, insan kemikleri ve çeşitli eserler de bulundu.

Yeni keşfin, havalimanı çalışmalarında gecikmeye yol açabileceği belirtiliyor.

Geçen yıl kasım ayında Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te 14 mamuta ait kalıntılar bulmuştu.

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