McDonald’s’a çocuk menüsü davası

Kanada'nın Quebec bölgesinde McDonald's mağazalarında satılan çocuk menüsü oyuncaklarının, reklam kanununu çiğnediği gerekçesiyle dava açıldı. Kanada'da çocuklar hakkındaki ürünlerde üç istisna dışında reklam yapılması yasak.

Kanada’da McDonald’s’a enteresan bir dava açıldı.

Üç çocuk babası bir kişi ‘çocuk menüsü’nde dağıtılan oyuncaklar için dava açtı. Bir filmin beş karakterinin de ayrı ayrı oyuncaklarının satılmasının yasaları ihlal ettiği, çocukların sömürüldüğü iddia edildi.

CNBC’nin haberine göre baba dava dilekçesinde oyuncakların restoranlarda çocukların göz hizasında bir noktaya konduğunu anlatarak menüyle gelen bir oyuncağı alan çocuğun serideki diğer oyuncağı da almak istediğini böylece yeni bir menü almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Quebec bölgesinde açıklan dava için McDonald’s yaptığı açıklamada 45 yıldır Kanada’da görev yaptıklarını ve daha önce böyle bir dava ile karşılaşmadığını söylüyor.

Kanada reklam kanunun 13. maddesine göre çocuklar için üretilen ürünlerde reklam yapmak yasak. Fakat burada üç istisna bulunuyor, çocuk dergisi, eğlence aktiviteleri ve mağaza vitrinleri.

CNBC’nin haberine göre Kasım 2013’ten bu yana Quebec bölgesinde çocuk menüsü alan başka ebeveynler de davaya dahil olmak için yasal yollara başvurdu.

90’lı yılların başında İngiltere’de devam eden bir McDonald’s-Greenpeace davasında hakim şirketin reklamlarının çocuklara uygun olmadığı kararını vermişti.