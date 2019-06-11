May’in koltuğu için 10 aday yarışacak

İngiltere’de Muhafazakâr Parti’nin genel başkanlığını bırakma kararı alan Başbakan May’in koltuğu için yarışan 10 aday resmen belli oldu. Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson favori gösteriliyor.

Adaylara ilişkin ilk oylama perşembe günü yapılacak ve aday sayısı bu şekilde ikiye düşürülecek. Daha sonra bu iki aday arasından partinin yeni lideri 124 bin üyenin oylarıyla belirlenecek.

Muhafazakar Parti'nin başına geçecek ve dolayısı ile başbakan olacak olan kişi 31 Ekim tarihine ertelenen Brexit konusunda da ülkenin kaderini tayin edecek isim olacak.

İşte Muhafazakar Parti'nin genel başkan adayları:

Boris Johnson: 54 yaşındaki Boris Johnson Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Johnson anketlere göre yarışın en favori adayı. 2016 yılındaki İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) referandumunda ayrılık taraftarlarının öne çıkan isimlerinden biriydi. Seçilmesi durumunda Brexit konusunda sert bir tutum takınması bekleniyor. Boris Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den gerekirse anlaşma olmadan ayrılmasından yana.

Jeremy Hunt: Hükümette çeşitli görevlerde bulunan Hunt, dışişleri bakanı olarak görev yapıyor. 52 yaşındaki Hunt, dengeli ve yetkin bir isim olarak tanınıyor. 2016 yılındaki Brexit referandumunda AB'de kalma taraftarıydı. Ancak Hunt şimdi daha iyi bir Brexit anlaşması ile ülkenin AB'den ayrılmasını sağlayabileceğini söylüyor.

Michael Gove: 51 yaşındaki Gove, çevre bakanı olarak görev yapıyor. Johnson gibi o da AB'den ayrılma taraftarıydı. Gove siyasete atılmadan önce kokain kullandığını kabul ettiği için yarıştan çekilmesi konusunda baskı görüyor.

Dominic Raab: Eski Brexit bakanı Raab bu görevden Theresa May'in Brexit anlaşmasına muhalefet ettiği için istifa etmişti. Ateşli bir ayrılma taraftarı olan Raab, İngiltere'nin AB tarafından "küçük düşürüldüğünü" ve ülkesinin birlikten ayrılmayı uzatmaması gerektiğini savunuyor.

Sajid Javid: 48 yaşındaki Javid'in Pakistanlı göçmen bir aileye mensup olması onu diğer adaylardan ayırıyor. İçişleri bakanlığı görevini yürüten Javid 2010 yılında parlamentoya girmişti. Javid eski bir bankacı ve serbest piyasayı savunuyor. Brexit referandumunda AB'de kalma taraftarıydı, ancak AB ile yeni bir Brexit anlaşmasına öncelik vereceğini ve anlaşmasız ayrılmayı istemediğini vurguluyor. Javid son aylarda yasadışı göç konusundaki uygulamalarıyla puan topluyor.

Matt Hancock: 40 yaşındaki sağlık bakanı Hancock, Muhafazakar Parti'nin genç ve modern nesli temsil eden yüzlerinden biri. Sosyal liberalizm ve ekonomik dinamizmi savunan Hancock Muhafazakarların Brexit sonrasına odaklanmasını istiyor.

Esther McVey: Eski çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ve televizyon spikeri McVey de katı Brexit taraftarlarından. Raab gibi O da 31 Ekim'de ne olursa olsun İngiltere'nin AB'den ayrılması gerektiğini savunuyor.

Andrea Leadsom: Muhafakar Parti'nin eski Avam Kamarası Grubu Başkanı Leadsom 2016 yılındaki referandumda ayrılma taraftarıydı. 56 yaşındaki Leadsom May'in Brexit anlaşmasını reddediyor ve İngiltere'nin 31 Ekim'de ticaret ve ülkeler arasında seyahatin devamlılığını sağlayacak bazı ufak anlaşmalar yaparak ayrılmasını savunuyor.

Rory Stewart: 46 yaşındaki Stewart Uluslararası Kalkınma Bakanlığını yürütüyor. Daha önce AB'de kalmaktan yana tutum belirlemiş olmasına rağmen şimdi Brexit'i destekliyor ancak anlaşmasız bir ayrılığı gerçekçi bulmuyor. Stewart'ın ilginç bir özgeçmişi var. Stewart daha önce Prens William ve Harry'nin öğretmeniydi, Afganistan'ı baştan başa yürüdü ve ABD işgali altındaki Irak'ta bir vilayetin vali yardımcılığını yaptı.

Mark Harper: Parlamento üyesi 49 yaşındaki Harper daha az tanınan adaylardan biri. May hükümetinin Brexit'i gerçekleştiremediğini, ancak bunu kendisinin yapabileceğini savunuyor.