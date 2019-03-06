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Maya’ya ışık tutacak yeni keşif

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Antik Maya uygarlığına ev sahipliği yapmış olan Meksika’da arkeologlar tarihi eserler barındıran yeni bir mağara keşfetti.

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Maya’ya ışık tutacak yeni keşif
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Meksika'da bulunan Chichen Itza’daki piramitlerde Maya tarihine ışık tutacak arkeolojik eserler bulundu. 
 

Araştırmacı Guillermo de Anda, bu mistik mekânda keşfedilen bilimsel hazine değerinde seramikten yapılmış 7 tütsü brülörü ve başka nesnelerin bulunduğunu açıkladı.
 

Bilim insanları, bu kalıntıların Antik Maya uygarlığının tarihine yeni bir bakış açışı kazandıracağını savunuyor. 
 

Mayaların bir kolu olan Itza halkının kim olduğu ve nereden geldiği araştırılacak.
 

İlk yerleşim alanlarını M.Ö. 1000 yıllarında kuran Mayalar, M.S. 600’lü yıllarda medeniyetlerinin en parlak dönemini yaşadı. Maya şehirleri arasında Meksika’nın Yucatan Yarımadası, Belize ve Guatemala bulunuyor.

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