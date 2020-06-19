Maske takmayan yolcuyu uçaktan indirdiler

ABD'de corona virüsü vakalarındaki artışın ardından uçaklarda maske takılmasına dair önlemler artırılırken, maske takmayı reddeden bir yolcu uçaktan indirildi. "Muhafazakar aktivist" olduğu belirtilen söz konusu kişi, maske takma zorunluluğunun federal bir yasa olmadığını belirterek kendini savundu

ABD’nin ve dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines, dün maske takmayı reddeden bir yolcuyu uçaktan indirdi. Şirket ayrıca, maske zorunluluğu kalkana kadar bu kişinin tekrar uçak bileti almasını da yasakladı.

Şirket, Straka’nın New York’ta LaGuardia hava limanından uçağa biniş yaparken maske taktığını ancak daha sonra çıkardığını, sağlık sorunu olup olmadığına dair personelin yönelttiği soruya da hayır yanıtı verdiğini, daha sonra da yanıtını değiştirdiğini açıkladı.

MUHAFAZAKAR AKTİVİST

Bloomberg’ün aktardığına göre, Brandon Straka isimli “muhafazakar aktivist”, 400 bin takipçili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu uygulamaya maruz kalan ilk kişi olduğunu ve maske zorunluluğunun federal bir yasa olmadığını belirterek kendini savundu.

ABD’de Başkan Donald Trump yanlısı muhafazakar kesimlerin, karantina uygulamasına ve maske zorunluluğuna karşı çıktığı biliniyor.

American Airlines tarafından yapılan açıklamada, yolcuların ve çalışanların sağlığı ve güvenliği için söz konusu tedbirin alındığı belirtildi.

Brandon Straka✔@BrandonStraka I was just removed from my flight for not wearing a mask. 1st time this has happened. Not a federal law. @AmericanAir staff standing over me telling me it’s THE LAW. So much for “please respect those who can not wear a mask”. When I pointed out this wasn’t a law I was removed.

YENİ ÖNLEMLER GELMİŞTİ

ABD’de en büyük hava yolu şirketlerinin dahil olduğu Airlines for America Birliği, corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle bu hafta politika değişikliğine gitmişti. En önemli değişimlerden biri, uçuş sırasında uyarılara rağmen maske takmayan yolcunun, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme yapılana kadar kara listeye dahil edilerek uçak yolculuğu yapmasının yasaklanmasıydı.

Küçük çocuklar ile tıbbi ve fiziksel gerekçelerle maske takamayacak durumda olanlar, uygulamadan muaf tutuluyor.