Dünya Haberleri  Martin Luther Kingin kilisesinde bayrak provokasyonu haberi ABDnin Atlanta şehrinde ünlü vatandaşlık hakları savunucusu Martin Luther Kingin kilisesine ırkçılık sembolü olarak görülen Konfederasyon bayrağı konuldu....

AA

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, sabahın erken saatlerinde iki kişinin Ebenezer Protestan Kilisesinin bahçesine dört Konfederasyon bayrağı bırakmasının güvenlik kameraları tarafından tespit edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattığını bildiren Atlanta Emniyet Müdürü George Turner, olayın nefret suçu kapsamında değerlendirilme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Kilisenin baş papazı Raphael Warnock ise birçok kesim tarafından ırkçılığın ve "beyaz üstünlüğü" düşüncesinin sembolü olarak görülen Konfederasyon bayrağının kiliseye konmasını "terör tehdidi" ve "nefret eylemi" olarak niteledi.

Warnock, "Bu olayı bir şekilde gözümüzü korkutmaya yönelik bir çaba olarak algılıyorum, ama yılmayacağız" diye konuştu.

Genellikle siyahilerin gittiği Ebenezer Protestan Kilisesi, Amerikan yurttaşlık hareketi önderi Martin Luther King'in 12 yıl boyunca vaaz verdiği kilise olması nedeniyle, siyahilerin sembol mekanlarından biri olarak biliniyor.

Daha önce de benzer olayların yaşandığı kilisede, pazartesi gününden bu yana, sosyal adalet meselelerinde kiliselerin rolüyle ilgili sempozyum düzenleniyordu.

Atlanta polisi, bayrakları koyan iki kişi için arama emri çıkarıldığını bildirdi.

Konfederasyon bayrağı, 19'uncu yüzyılda köleliğin yaygın olduğu, ekonomileri tarıma dayanan 11 ayrılıkçı güney eyaleti tarafından kurulan ve 1861-1865 yıllarındaki Amerikan İç Savaşı sırasında var olan Amerika Konfedere Devletleri tarafından kullanılmıştı.

Bayrak, haziran ayında Güney Carolina'daki bir kiliseye düzenlediği silahlı saldırıyla dokuz siyahiyi öldüren Dylan Roof'un söz konusu bayrakla çekilmiş fotoğraflarının yayınlanması üzerine yeniden gündeme gelmişti.