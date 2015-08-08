Market önünde seks yapan çift mahkemeye çıkarıldı

İki çocuk annesi 30 yaşındaki Spice, 18 Temmuzda, 34 yaşındaki Andreas Georgiou ile güpegündüz bir marketin kapısında seks yaparken yakalanmıştı. Mahkemede, Georgiounun üç gün boyunca alkol aldığı ve olay anında çok sarhoş olduğu...

İki çocuk annesi 30 yaşındaki Spice, 18 Temmuzda, 34 yaşındaki Andreas Georgiou ile güpegündüz bir marketin kapısında seks yaparken yakalanmıştı.



Mahkemede, Georgiounun üç gün boyunca alkol aldığı ve olay anında çok sarhoş olduğu ifade edildi. Spice ise o gün doğum gününü kutlamak için dışarıda olduğunu söylerken, Tüm geceyi kendime ayırabileceğim bir fırsattı ve tamamen kontrolden çıktı. Çok utanıyorum ve çok üzgünüm dedi.



Genel ahlak kurallarını ihll suçundan yargılanan çiftin cezası bu ay sonunda kesinleşecek.