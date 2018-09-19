Mangkhut yıktı geçti

Filipinler'i vuran Mangkhut tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e ulaştı. Filipin Ulusal Polisi ve Tarım Bakanlığı hasarın ise 14.27 milyar pesoya ulaştığını bildirdi.

Bu yılın en güçlü tayfunlarından biri olan Mangkhut, Hong Kong ve Çin’in güneyini şiddetli rüzgarlar ve şiddetli yağmurlarla vurmadan önce Cumartesi günü Filipinler'in kuzeyindeki evleri yıktı ve önemli tarım bölgelerini sular altında bıraktı.

Filipin Ulusal Polisi’nin hazırladığı raporda Ilocos, Cagayan Vadisi Cordillera İdare Bölgesi, Central Luzon ve Manila’yı vuran tayfunda ölenlerin sayısının 81 olduğu ve tayfunda kaybolanların 55 kişi olduğu bildirildi.

Ölenlerin büyük çoğunluğunun Cordillera İdare Bölgesi’ndeki altın madenciliği alanından rapor edildiği belirtildi. Polis, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Bölgede meydana gelen heyelan yolları tahrip ettiği için aramayı hızlandırmak üzere bölgeye ekipman getiremeyen arama kurtarma ekipleri, enkazları çıkarmak için insan zinciri kullanmaya devam ediyor.

Ekipler, güneşin altında sertleşen toprakta arama yapabilmek amacıyla toprağı yumuşatmak için su kullanıyor.

Ölenlerin listesi asıldı

Benguet vilayetinin Itogon bölgesinde ölenlerin çoğu büyük bir madencilik şirketi tarafından terk edilmiş bir binaya sığınmış olan altın madencileri ve aileleriydi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, önceki akşam kurbanların aileleriyle bir araya gelerek onlara 25 bin peso değerinde yardım malzemesi ve defin yardımı dağıttı.

Çalışma ve İstihdam Dairesi, Cagayan Vadisi’nde tayfundan etkilenenler için yapılacak acil istihdam programı için 44 milyon pesodan fazla para ayırdıklarını açıkladı.

Luzon’un kuzeyinde bulunan çiftlikleri de su bastı. Yetkililer mahsul kayıplarının 14 milyar peso civarında olduğunu bildirdi. Bu durumun enflasyonu arttırabileceği ve pirinç fiyatlarında artışa neden olabileceği belirtildi.