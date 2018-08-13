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Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı

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Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı
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İngiltere’de düzenlenen Karayip Fesitivali kutlamaları sırasında bir saldırgan etrafa ateş açtı ve 10 kişi yaralandı

İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Karayip Fesitivali kutlamaları sırasında bir saldırganın etrafa ateş açtığı ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, saldırının yerel saatle gece 02.30 sularında Karayip Fesitivali kutlamalarının yapıldığı Claremont Caddesi üzerinde gerçekleştiği belirtildi.
Saldırıda yaralanan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı, yaralılar içerisinde hayati risk taşıyan kimsenin bulunmadığı kaydedildi.
Saldırının kim tarafından ve hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.

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