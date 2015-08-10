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Malide silahlı saldırı: 10 ölü

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Dünya Haberleri  Malide silahlı saldırı: 10 ölü haberi Malinin kuzeyindeki Timbuktu kentinde Tuareglerin bir köye saldırdığı, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. AA Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tuaregler'den...

Malide silahlı saldırı: 10 ölü
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Dünya Haberleri 
Malide silahlı saldırı: 10 ölü haberi
Malinin kuzeyindeki Timbuktu kentinde Tuareglerin bir köye saldırdığı, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tuaregler'den silahlı bir grup, Agna Ag Sidi Muhammed adlı bir Tuareg mensubunun öldürülmesinin ardından Timbuktu'nun Gaberi köyüne silahlı saldırı düzenledi.

Muhammed'in Nijer Nehri yakınlarında sürüsünü otlatırken öldürülmesine tepki gösteren Tuareglerin düzenlediği saldırıda köylülerden 10 kişi yaşamını yitirdi.

Timbuktu'ya 160 kilometre mesafedeki köye yapılan saldırıda beş askerin de yaralandığı belirtildi.

Göçebe bir topluluk olan ve yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip Tuaregler Sahra Çölü'nde yaşıyor. Tuaregler, Mali'nin Fransa'dan bağımsızlığını ilan ettiği 1960 yılından bu yana birkaç kez hükümete karşı ayaklanmıştı.

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