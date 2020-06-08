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Makatına 40 santimlik balık kaçtı

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Çin'de yanlışlıkla üzerine oturduğu 40 santimlik balık, talihsiz vatandaşın makatına kaçtı.

Makatına 40 santimlik balık kaçtı

Bir süre sonra şiddetli ağrı nedeniyle soluğu hastanede alan vatandaşın makatına sıkışan balık, ameliyatla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

 

Çin'de 30 yaşındaki adam, yanlışlıkla 40 santimlik balığın üzerine oturunca tilapı tipi balık talihsiz adamın makatına kaçtı. Bir süre sonra şiddetli ağrıya dayanamayan adam, Guangdong şehrinde bulunan hastaneye gitti. Doktorlar, röntgenini çektikleri adamın makatında balık olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

BALIK AMELİYAT İLE ÇIKARILDI

Talihsiz vatandaş, yaptığı açıklamada, yanlışlıkla balığın üzerine oturduğunu, çıkarmaya çalıştığını ama balık çok büyük olduğu için başarılı olamadığını söyledi. Balık sıkıştığı yerden ameliyat ile çıkarıldı.

Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı

BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Kısa bir süre önce de yine aynı şehirde, 68 yaşındaki bir adam, merak ettiği için makatına yemek çubuğu yerleştirmiş ve çıkaramayınca da hastaneye başvurmuştu.

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