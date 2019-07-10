Mahkemeden Trump Hakkında Twitter Kararı

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı paylaşımlar nedeniyle Twitter'da popüler bir figür. Aldığı kararları sosyal medya hesabından paylaşarak, sansasyonel açıklamalarda bulunarak gündem yaratmayı başarıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı paylaşımlar nedeniyle Twitter’da popüler bir figür. Aldığı kararları sosyal medya hesabından paylaşarak, sansasyonel açıklamalarda bulunarak gündem yaratmayı başarıyor. Bu defa yine sosyal medyada ancak daha farklı bir konuyla gündemde.

Twitter’da kendisini eleştirenleri engelleyen Donald Trump hakkında Federal Mahkeme bir karar aldı

Mahkeme ”Anayasa kapsamında Donald Trump, kullanıcıları engelleyemez” şeklinde bir sonuca vardı

Twitter’ı oldukça yoğun bir şekilde kullanan Trump 61.8 milyon takipçiye sahip ve aldığı her kararı önce kendi hesabından duyuruyor

Mahkemeden hiç beklemediği bir kararla karşı karşıya kalan Trump’a yargıçlar ”Twitter halka açık bir forum. Trump, sırf fikirlerine katılmadığı için kişileri çevirimiçi diyalog ortamından dışlayamaz.” dedi

ABD Anayasasının Birinci Ek Maddesi gereği bir devlet görevlisinin, kendisine yazılan nahoş yazılardan ötürü kimseyi engellemeye hakkı olmadığı vurgulandı

Trump ve sosyal medya ekibinin Twitter’da engellediği kullanıcılardan bazıları ABD Başkanının resmî açıklamalarını göremedikleri için zamanında olayı yargıya taşımışlardı