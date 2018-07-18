Mağarada mahsur kalan çocuklar taburcu edildi

Tayland'da 17 gün boyunca mağarada mahsur kaldıktan sonra kurturılan 12 çocuk ve antrenörleri hastaneden taburcu oldu. Hastaneden taburcu olan çocuklar basın toplantısı düzenledi

Taylandlı 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri kurtarıldıktan sonra ilk kez basın karşısını çıktı. Çocuklar basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Çocukların basın toplantısında anlattıklarından satırbaşları:

Çocuklardan biri, mağarada 10 gün sonra birilerini gördükten sonra kurtarılma ümitlerinin belirdiğini belirtti.

"Bir ara yüzerek kurtulmayı denemek istedik, çoğumuz yüzmeyi biliyoruz ancak çok iyi yüzücü de değiliz. Yüzerek kurtulmak için çeşitli denemelerimiz oldu."

"Eve gidemeyeceğim için annemin beni azarlayacağından endişe ettim."

"Mağarada sadece sarkıtlardan akan suları içtik."

ANTRENÖR: ÇOCUKLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM



17 gün boyunca mağarada mahsur kalan çocuklara liderlik yapan antrenör Ekkapol Chanthawong içerde kaldıkları anları şu sözlerle özledi: Çocukların korkuya kapılmamaları için sürekli onları sakinleştirmeye çalıştım. Birlikte bir çıkış yolu aradık ama her defasında başarısız olduk."

DALGIÇ: HAYATIMIN EN TEHLİKELİ VE RİSKLİ OPERASYONUYDU

Tayland'da 12 çocuk ve 1 antrenörü mağaradan kurtarma operasyonuna katılan 150 dalgıçtan biri olan Jason Mallinson ise duygularını şöyle anlattı: "Hayatımda şimdiye kadar bu kadar riskli ve tehlikeli bir kurtarma operasyonuna tanık olmamıştım. Burada kendi hayatımdan endişe etmedim, bana bağlı olan ve hayatını tehlikeye atan insanlardan bahsediyorum."

HASTANEDEN BUGÜN TABURCU OLDULAR

Taylandlı 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri, enfeksiyon riskine karşı geçen haftadan beri hastanede gözlem altında tutuluyorlardı.



Sağlık durumlari iyi olan 12 çocuk bugün basının karşısına çıktı. Basın toplantısı için futbol sahasına benzeyen özel bir salon hazırlandı.



Çocuklar gazetecilere burada demeç verdi. Psikolojilerinin sorulan sorulardan olumsuz etkilenmemesi için önlemler alındı.



Doktorlar, psikiyatristler ve sosyal hizmetler görevlileri de basın toplantısında hazır bulundu.