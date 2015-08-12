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Madeni 5 Eurolar geliyor

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Tedavüldeki madeni Eurolara bir yenisi ekleniyor. 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 Centlerin yanı sıra 1 ve 2 Euro madeni paralara 2016 yılından itibaren madeni 5 Eurolar katılacak. Tedavüle sunulacak demir 5 Euronun dış halka ve iç kısmı...

Madeni 5 Eurolar geliyor
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Tedavüldeki madeni Eurolara bir yenisi ekleniyor.

1, 2, 5, 10, 20 ve 50 Centlerin yanı sıra 1 ve 2 Euro madeni paralara 2016 yılından itibaren madeni 5 Eurolar katılacak. Tedavüle sunulacak demir 5 Euronun dış halka ve iç kısmı arasında, mavi ışık-geçiren polimer bir halka bulunacak. Baden-Württemberg, Bavyera ve Federal Merkez Bankası Darphanesinin katkılarıyla 10 yıllık bir hazırlığın ardından tasarlanan madeni 5 Euroların özel sayısı dünyaya atfedildi. Bir yüzünde federal kartal bulunan madeni 5 Euronun diğer yüzünde dünyayı temsil eden mavi halka, onun içinde ise Avrupa ve Afrikanın merkezde görüldüğü dünya haritası bulunuyor. Çapı 27.25 milimetre olacak 5 Euronun merkezi 1 Euro büyüklüğünde. Yeni 5 Euro Almanyada sadece Karlsruhe, Münih ve Stuttgart olmak üzere 3 merkezde basılabilecek. 5 Eurolar 2016 Şubat ayında Berlinde gerçekleştirilecek Dünya Para Fuarında tanıtılacak.

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