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Lübnan'da protestolar şiddetleniyor: 35 yaralı

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Lübnan'ın başkent Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan gerginlik sonucu 35 kişi yaralandı.

Lübnan'da protestolar şiddetleniyor: 35 yaralı

Başkentin Korneş Mezraa bölgesinde toplanan Lübnanlı göstericiler, önceki gece düzenlenen protestolarda "taşkınlık çıkardıkları" gerekçesiyle gözaltına alınanların salı verilmesi talebiyle yolları kapattı.

Ülkede 1975-1990 yıllarınsa arasında yaşanan iç savaştan sonra yönetimi paylaşan mezhep eksenli siyasi gruplara tepkilerini dile getirmek amacıyla "mezhepçiliğe hayır" ve "barışçıl devrim" şeklinde sloganlar atan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Güvenlik güçleri, biber gazı kullanarak dağıttığı eylemcilerden 20 kişiyi gözaltına aldı. Kullanılan gazdan etkilenen çok sayıda gösterici ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginliğin yaşandığı Korneş Mezraa bölgesinde yaralanan 35 kişinin yakın hastanelere nakledildiğini duyurdu.

Bu arada, Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uveydat, bir televizyon kanalındaki açıklamasında, güvenlik güçlerine saldırdığı ispatlananlar dışındakilerin salı verileceğini söyledi.

Beyrut'ta 14 Ocak'ta yönetim karşıtı protestolar sırasında güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırmanın yanı sıra bankaların şubelerine zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alından 59 kişi, Korneş Mezraa bölgesindeki İç Güvenlik Güçleri karargahında tutuluyor.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Saad Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab, halkın talep ettiği teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı.

Lübnanlı protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmek yerine parti çıkarlarını ön planda tuttuğu" gerekçesiyle pazartesi günü itibarıyla yol kapatma eylemlerini yeniden başlatmıştı.

Eylemciler dün de öğle saatlerinden itibaren Beyrut ve diğer bölgelerinde ana yolları kapatma eylemlerini gece saatlerine kadar sürdürdü.

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