Londra’da metro çalışanları grevde!

İngiltere’nin başkenti Londra’da metro çalışanları, fazla çalışma ve maaşlarında oluşan eşitsizlik yüzünden yaptıkları 24 saatlik grev bu akşam yerel saatle 18.30′da başladı. Son bir ay içinde ikinci kez grev olan...

İngiltere’nin başkenti Londra’da metro çalışanları, fazla çalışma ve maaşlarında oluşan eşitsizlik yüzünden yaptıkları 24 saatlik grev bu akşam yerel saatle 18.30′da başladı.

Son bir ay içinde ikinci kez grev olan metroda, Londralılar iş çıkışı metro dışındaki alternatif ulaşım yollarına yöneldi.

ALTERNATİF YOLLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası (RMT), Maaşlı Ulaşım Çalışanları Birliği (TSSA) ile Buharlı Lokomotif Makinistleri ve İtfaiyeciler Birliği’nin (Aslef) de destek verdiği grevin tüm hatları olumsuz etkiledi

250 EK OTOBÜS SEFERİ

Grevin başlamasına kısa bir süre kala başkentte ulaşımda yoğunluk ve aksamalar yaşanacağına dair önceden uyarıda bulunan Londra Ulaşım Kurumu (TFL), alternatif ulaşım seçeneklerine ilişkin yolcularına verdiği tavsiyeler arasında, mümkün olan kısa mesafelerde yürüme ve bisiklet kullanmayı önerisi yer aldı. TFL ayrıca, milyonlarca kişiyi etkileyen grev süresince ulaşımın aksamaması için yaklaşık 250 ek otobüs seferi konulduğunu ve Thammes nehrindeki bot sayısının arttırıldığını duyurdu.

137 KİŞİ İŞE ALINACAK

Greve destek veren sendikalar, hafta sonu geceleri de hizmet verecek bazı metro hatlarında görev yapacakların maaş ve çalışma koşullarının TFL’in yeni planlarından olumsuz etkileneceğini savunurken, TFL, hiçbir çalışandan mevcut programları dışında ek iş yapmalarının talep edilmediğini ve gece servislerinde çalışmak üzere 137 kişinin işe alınacağını açıkladı.

MAAŞLARA %2′LİK ZAM 200 STERLİN EK ÖDEME

Eylül ayında hizmete girecek gece metrosu kapsamında TFL’in tüm metro çalışanları için sunduğu teklifler arasında bu yıl maaşlara yüzde 2′lik zam ve her gece görevi için çalışanlara ek olarak 200 sterlinlik ödeme yer alıyor. Bu teklifi geri çevirdiklerini ifade eden sendikalar, yeterli sayıda çalışan olmadığı için gece metrosunun Eylül ayında hizmete girmesini istemiyor, gece ve hafta sonu mesailerinde çalışacakların iş ile günlük yaşamlarındaki dengenin bozulacağına dikkati çekiyor.

2030 YILINA KADAR 6,4 MİLYAR STERLİN KATKI

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne ve Londra’nın Türk kökenli Belediye Başkanı Boris Johnson, gece metrosunun Londra ekonomisine 2030 yılına kadar 6,4 milyar sterlin katkı sağlayacağı iddiasında bulunuyor. Londra metro ağındaki Central, Jubilee, Northern, Piccadilly ve Victoria hatlarının 12 Eylül’den itibaren hafta sonlarında 24 saat süreyle hizmet vermesi için hazırlık yapılıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da çok sayıda kişi ulaşımını metroyla sağlıyor. Grevin yarın akşam son bulmasıyla, metro ulaşımının 7 Ağustos Cuma günü tekrar normale dönmesi bekleniyor.