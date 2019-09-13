Londra Moda Haftası kan gölüne döndü

İngiltere'nin başkenti Londra bugün şok bir protestoya sahne oldu. Extinction Rebellion adlı çevre örgütü, Londra Moda Haftası'nın düzenleneceği binanın çevresini 'kana buladı.'

İngiltere’de bugün kapılarını açmaya hazırlanan Londra Moda Haftası, sıra dışı bir eyleme sahne oldu. Organizasyon için son hazırlıklar tamamlanırken, defilelerin yapılacağı binanın önüne gelenler şok bir görüntüyle karşılaştı.

Extinction Rebellion adlı çevre örgütünün üyeleri kapının girişine kendilerini yapıştırırken, üstlerine ise sahte kan lekeleri bulunan beyaz kıyafetler giydi.

Protestoculardan bazıları kendilerini kapıya yapıştırdı.

Çevre örgütünün diğer üyeleri kapının önünde kendilerini yere bırakırken, zemini ise adeta ‘kana buladı.’

Öte yandan İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, Heathrow Havalimanı’nda drone kullanarak gösteri yapmak isteyen aynı çevreci örgütün iki üyesi gözaltına alındı.

Extinction Rebellion örgütü, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olması ile sosyal ve ekolojik çöküş riskine karşı protesto eylemleri düzenlemesiyle biliniyor.