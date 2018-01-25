Londra'da plastik şişe kullanımını azaltmak için yeni uygulamalar başlıyor

Plastik şişe kullanımını azaltmak adına kısa bir süre sonra Londra’nın bir çok bölgesine yerleştiriliyor.

Geri dönüşüm konusunda son zamanlarda bir çok yeni adım atılmıştı fakat bu sefer durum biraz daha ilginç boyuta taşınıyor. Aslında düşündüğünüzde bu fikrin iyi bir çözüm olacağını da anlayabilirsiniz.

Londra belediyesi tarafından 2018 yaz aylarına kadar hazır olmak üzere insanların sıkça ziyaret ettiği Oxford Street gibi sokak ve alışveriş merkezlerine ilk etapda 20 çeşme kurulması planlandı.

Bu uygulama için £750,000 tutarında bir bütçe ayırılmış durumda.

Bunun yanı sıra işletmelerin de kendi çeşme sularını ücretsiz şekilde müşterilerine sunması için yönetmelik hazırlıkları da söz konusu.

Dünya genelinde her dakika 1 milyon plastik şişeli içeceğin satıldığı düşünüldüğünde 2021 yılına kadar yarım trilyon plastik şişenin geri dönüşüm yapılmadığı takdirde çevre kirliliğinin en büyük faktörü olacağı düşünülüyor.

Şubat ayından itibaren ise bazı yemek satan işletmelerin yanınızdaki getireceğiniz boş plastik şişelere yine ücretsiz şekilde su dolduracakları bir uygulamaya başlayacağı öğrenildi.