Londra'da bomba alarmı yaşanıyor. Bir kişi üzerinde bomba olduğunu iddia etti. Polis bomba taşıdığını iddia eden kişiyi gözaltına aldı. İstasyon polis tarafından boşaltıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bomba paniği yaşanıyor. Polisten yapılan açıklamaya göre tren istasyonunda bir kişi üzerinde bomba olduğunu söyledi. Polis olayda kimsenin yaralanmadığını ve bomba iddiasını yapan kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 38 yaşında olduğu belirtilen kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edildi. İngiliz polisi iddiaların ardından önlem olarak Charing Cross tren istasyonunun boşaltıldığını duyurdu. Tren istasyonuna yapılan seferlerin durdurulduğu belirtildi. İngiltere'de 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından ülkede güvenlik seviyesi kritik derecesine yükseltilmişti.