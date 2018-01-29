Baltık ülkesi Litvanya'da alkol tüketimine 20 yaş sınırı getiren yeni kısıtlamalar ülkede tartışmalara yol açtı

Litvanya'da yeni yılla birlikte yürürlüğe giren yasa, alkol tüketimi yaşını 18'den 20'ye çıkardı. Aynı zamanda alkol ürünlerine reklam yasağı geldi. Artık dergilerde alkol reklamı yapılamayacak.



Ancak yeni yasa ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi. Litvanya, dünyada en çok alkol tüketen üçüncü ülke.



Sağlık yetkililerine göre, yaklaşık 3 milyon nüfuslu Baltık ülkesinde yasak gerekliydi. Bunun nedeni artan tüketim ve alkol kullanım yaşının düşmesiydi.



Kimileri ise yasağın ülkenin uluslararası imajına zarar vereceği görüşünü savunuyor.