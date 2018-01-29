banner107
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
100 0
8 0
 
11 0
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
55 0
17 0
78 0
17 0
banner82
banner147

Litvanya'da alkol tüketimine 20 yaş sınırı

banner27

Baltık ülkesi Litvanya'da alkol tüketimine 20 yaş sınırı getiren yeni kısıtlamalar ülkede tartışmalara yol açtı

Litvanya'da alkol tüketimine 20 yaş sınırı
banner137

Litvanya'da yeni yılla birlikte yürürlüğe giren yasa, alkol tüketimi yaşını 18'den 20'ye çıkardı. Aynı zamanda alkol ürünlerine reklam yasağı geldi. Artık dergilerde alkol reklamı yapılamayacak.

Ancak yeni yasa ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi. Litvanya, dünyada en çok alkol tüketen üçüncü ülke. 

Sağlık yetkililerine göre, yaklaşık 3 milyon nüfuslu Baltık ülkesinde yasak gerekliydi. Bunun nedeni artan tüketim ve alkol kullanım yaşının düşmesiydi.

Kimileri ise yasağın ülkenin uluslararası imajına zarar vereceği görüşünü savunuyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.