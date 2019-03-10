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Lincoln isimli keçi fahri belediye başkanı seçildi

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ABD'nin Vermont eyaletinde "Lincoln" isimli keçi, "Fair Haven" adlı kasabada "fahri belediye başkanı" seçildi

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Lincoln isimli keçi fahri belediye başkanı seçildi
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Associated Press'in haberine göre, yaklaşık 2 bin 500 kişilik nüfusu  bulunan kasabanın "fahri belediye başkanı" keçi oldu.

Lincoln" isimli keçi, bir yıl boyunca kasabadaki önemli gün ve  etkinliklerde boy gösterecek.

Kasabanın belediye başkanı yok

Kasabanın idarecisi Joe Gunter, yerel basına yaptığı açıklamada,  kasabanın belediye başkanının olmadığını ve bu nedenle bir hayvanı "fahri  belediye başkanı" olarak seçimle belirleme kararı verdiğini söyledi.

Hayvanlar arasındaki yarışmanın bağış toplamak için de iyi bir fikir  olduğunu belirten Gunter, seçimde yer alan 16 hayvanın her birisi için 5 dolar  katılım payı alındığını kaydetti.

3 yaşındaki "Lincoln" isimli keçi, kullanılan 53 oydan 13'ünü alarak  kasabanın "fahri belediye başkanı" seçildi.

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