LGBTQ+ Aktivisti işkenceye dayanamadı

Cezaevinde Yaşadığı İşkenceye Dayanamayarak İntihar Eden LGBTQ+ Aktivisti Sara Hegazy

Dünyanın pek çok yerinde ne yazık ki toplumsal cinsiyet normlarının dışında kalan kişiler ayrımcılığa uğruyor.

Toplumsal cinsiyet normlarının dışında kalan kişiler dünyanın pek çok yerinde dışlanıyor. Queer bireyler yıllardır eşitlik mücadelesi verse de ne yazık ki bazı ülkelerde çok sert yaptırımlara maruz kalıyorlar. LGBTQ+ aktivisti olan Sara Hegazy de onlardan biriydi. Sara, 2017 yılında Mısır’da Lübnanlı Mashrou’ Leila grubunun Kahire’deki konserinde “gökkuşağı bayrağı açmak”tan tutuklandı. Cezaevinde kalan ardından da sürgüne gönderilen ve Kanada’da yaşamaya başlayan Sara Hegazy bir not bırakarak intihar etti. Detaylara birlikte bakalım.

Bazı ülkelerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği normlarının dışında kalan kişiler ayrımcılığa hatta şiddete maruz kalıyor

Mısırlı feminist queer aktivist Sara Hegazy de 2017 yılında Kahire’de Lübnanlı bir grubun konserinde gökkuşağı bayrağı açtığı için “eş cinselliği yaymak” suçlamasıyla tutuklandı



Mısırlı yetkililer; Lübnanlı Mashrou’ Leila grubunun vokalisti Hamed Sinno’nun açıkça eş cinsel olduğunu söylediği ve pek çok kişinin gökkuşağı bayrağı açtığı konserde 57 kişiyi tutuklamıştı.

Cezaevine gönderilen Hegazy, 3 ay boyunca işkenceye ve cinsel şiddete uğradı. 2018 yılında ise ülkesinden sınır dışı edildi ve Kanada’ya sığınma talebinde bulundu

Şiddete, hakarete ve psikolojik baskıya maruz kalan Sara Hegazy, yaşadıklarını atlatamamıştı ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile mücadele ediyordu

Hegazy yaşadıklarına daha fazla dayanamadı ve dün Kanada’daki evinde intihar etti. Hegazy’nin daha önce de başarısız intihar girişimleri olduğu öğrenildi

Sara Hegazy intiharının ardından bir not bıraktı. Notunda ise dünyanın acımasız olduğunu ancak her şeyi affettiğini dile getirdi



“Kardeşlerime;

hayatta kalmaya çalıştım ve başarısız oldum, affet beni.

Arkadaşlarıma;

deneyimim acımasızdı ve ona karşı koymak için çok zayıfım, affet beni.

Dünyaya;

çok acımasızdın ama affediyorum.”

Ayrımcılık, nefret ve şiddet nedeniyle bir queer birey daha yaşamına son verdi. Sara Hijazi’nin intiharı ise dünyanın gündemine oturdu