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Letonyada İslam ve göçmen karşıtı gösteri

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Dünya Haberleri  Letonyada İslam ve göçmen karşıtı gösteri haberi Letonyanın başkenti Rigada İslam ve göçmen karşıtı gösteri düzenlendi. AA "Anavatan savunmacıları" ve "Adalet" hareketlerin inisiyatifi ile düzenlenen...

Letonyada İslam ve göçmen karşıtı gösteri
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Dünya Haberleri 
Letonyada İslam ve göçmen karşıtı gösteri haberi
Letonyanın başkenti Rigada İslam ve göçmen karşıtı gösteri düzenlendi.
AA

"Anavatan savunmacıları" ve "Adalet" hareketlerin inisiyatifi ile düzenlenen gösteri, Bakanlar Kurulu binasının önünde yapıldı.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı gösteride, İslamofobiyi yansıtan resimler açılarak, İslam'ın Letonya'da yayılmasına karşı çıkıldı.

Letonya, Litvanya ve Estonya bayraklarıyla toplanan göstericiler, hükümetin aldığı önlemlerin yetersiz kaldığını iddia etti. Göstericiler, Başbakan Laimdota Straujuma'ya yönelik "Evinde kaç tane mülteci alacaksın Straujuma" pankartı açtı.

Göstericiler yaptıkları basın açıklamasında, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde diğer cumhuriyetlerden gelenler nedeniyle, Letonyalıların nüfusunun yüzde 62'lere gerilediğini savundu.

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