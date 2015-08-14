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Lavrov da mikrofon kurbanı oldu

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Dünya Haberleri  Lavrov da mikrofon kurbanı oldu haberi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında mikrofonunun açık olduğunu unutarak pis salaklar diye mırıldandı, sosyal medyada...

Lavrov da mikrofon kurbanı oldu
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Dünya Haberleri 
Lavrov da mikrofon kurbanı oldu haberi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında mikrofonunun açık olduğunu unutarak pis salaklar diye mırıldandı, sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi oldu.
Başkent Moskovada Suudi Arabistan heyetini ağırlayan Lavrov, basın toplantısı sırasında açık mikrofonun kurbanı oldu.
 
CNN Türk'ün haberine göre, Dışişleri Bakanları başta Suriye ve DAEŞ ile mücadele olmak üzere birçok bölgesel ve stratejik konuyu masaya yatırdı. Görüşmeler diplomatik teamüllere uygun bir şekilde basın toplantısıyla sonlandı.
 
Lavrov, gazetecilerin sorularının Arapça çevirisini beklerken, kendi kendine mırıldandı. Lavrov'un 'pis salaklar' dediği, sessiz de olsa mikrofonundan duyuldu.
 
Rus Dışişleri Bakanı'nın bu sözü kimin için sarf ettiğiyse sosyal medyada merak konusu oldu. Lavrov'un basın sözcüsü Suudi ve Rus mevkidaşlar arasındaki görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini, dudak okumanın gereksiz olduğunu söyledi. (Hürriyet)

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