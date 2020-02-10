Kuzeybatı Avrupa'yı fırtına vurdu

Avrupa'nın kuzeybatısında etkili olan Ciara/Sabine kasırgaları ulaşımında aksaklıklara neden oldu. Almanya genelinde etkili olan kasırga nedeniyle 140 uçuş iptal edilirken uzun mesafeli tüm tren seferleri durduruldu. İngiltere'de de fırtına nedeniyle çok sayıda uçak, tren ve feribot seferi iptal edildi, bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Ülke genelinde 250 sel uyarısı yapıldı. Ciara/Sabine Kasırgası Belçika, Hollanda, Fransa, Lüksemburg, İsviçre ve İskandinavya'da da yer yer etkili oluyor.

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Sabine/Ciara Kasırgası kuzeybatı Avrupa'nın birçok şehrinde etkili oluyor.

ALMANYA'DA 140 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport'tan yapılan açıklamada, saatte yaklaşık 120 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için bugün planlanan 140 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln-Bonn, Münih ve Hamburg havalimanlarında dün 350'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Alman hava yolu firması Lufthansa da Münih'teki havalimanında bugün planlanan karşılıklı uçuşların öğleye kadar askıya alındığını duyurdu.

Kasırganın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların, uçuşlarıyla ilgili bilgileri internet sitesi üzerinden alabileceğini belirtti.

Almanya'da etkili olmaya başlayan Ciara/Sabine kasırgası demir yolu ulaşımında aksaklıklara neden olurken, Alman Meteoroloji Dairesi, etkisinin artması beklenen Ciara/Sabine kasırgasına karşı vatandaşları uyardı.

İNGİLTERE'DE CİARA/SABİNE KASIRGASI NEDENİYLE ÇOK SAYIDA UÇUŞ PİTAL EDİLDİ

Hızı saatte 93 mili bulan Ciara/Sabine fırtınası, İngiltere'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

British Airways, Londra'daki Heathrow, Gatwick ve London City havaalanlarından gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda uçuşu iptal etti.

Demir yollarında hız saatte 50 mille sınırlandırılırken, halktan "kesinlikle gerekli değilse" trenle seyahat etmemeleri istendi. Rayları kaplayan sular nedeniyle bazı hatlarda seferler iptal edildi.

Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkilendi.

Ülke genelinde 250'den fazla sel uyarısı yapıldı. İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Blackpool kasabasında sel suları altında kalan aracın sürücüsünü itfaiye ekibi kurtardı. Sel nedeniyle kasabada bazı evler tahliye edildi.

Premier Lig'de Manchester City-West Ham karşılaşması dahil bazı maçlar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bazı bölgelerde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Kesintiler nedeniyle 37 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Kraliçe 2. Elizabeth, ülkenin kuzeydoğusundaki Sandringham Kilisesi'ndeki pazar ayinine güvenlik uyarıları nedeniyle katılmadı.

Cİara/Sabine Kasırgası; Belçika, Hollanda, Fransa, Lüksemburg, İsviçre ve İskandinavya'da da etkili olmaya başladı.

Fransa, Normandiya, Ardennes ve Lorraine de dahil olmak üzere ülkenin 42 bölgesi için ikinci derece risk uyarısı yaptı. Vatandaşlar kıyı ve ormanlık alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı, ülkedeki bazı şehir parkları ve sahil yolları kapatıldı.

Norveç'te meteorologlar açık denizlerle ilgili endişeler nedeniyle bazı güney ve batı bölgeleri için en yüksek risk seviyesi uyarısı yaptı.