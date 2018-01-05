Kuzey Yarımküre donuyor

Soğuk hava dalgası ABD ve Çin'de onlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. ABD'nin doğu kıyısında yaklaşık 60 milyon insan tir tir titriyor, okyanus buz tuttu. Binlerce uçak seferi iptal, soğuk rekorları kırılıyor

Kuzey Yarımküre'de birçok ülke yoğun kar yağışı ve ölümcül soğuklarla boğuşuyor. ABD'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı eksi 25 derecenin altına düştü.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, ABD'nin doğu kıyılarını etkisi altına alan soğuk hava dalgasının en az 17 insanın ölümüne yol açtığını bildiriyor.

Meteoroloji yetkilileri, bugün ABD'nin birçok noktasında soğuk rekorları kırılabileceği uyarısını yapıyor. 'Bomb cyclone' veya 'Hava bombası' adı verilen kutup soğukları ABD ve Kanada'ya yoğun kar yağışı getirdi, yaklaşık 60 milyon insan çaresiz durumda.

New York'ta olağanüstü hal ilan edildi. "Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Hava muhalefeti nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı. New York'ta JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.

Florida'ya ise 30 yıl sonra kar yağabilir.

Boston'da kar kalınlığı yarım metreyi bulmuş durumda, okyanus buz tuttu. Kentte 1921'den bu yana en soğuk günler yaşanabilir.

Uluslararası haber ajansları, başta New York, Boston, Washington olmak üzere birçok kentte çekilen fotoğrafları dünyaya servis ediyor. Boston'da okyanusun taşması üzerine sahil yolunu sel bastı, araçlar mahsur kaldı.

Bölgede en az 5 bin uçuş iptal edildi, kara ulaşımında da sıkıntılar yaşanıyor.

Dondurucu soğuk ve kar yağışının gelecek haftaya kadar etkili olması bekleniyor. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, yoğun kar yağışının devam edeceğini bildiriyor.

ÇİN'DE UYARI ÜSTÜNE UYARI

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin de tir tir titriyor. Ülkenin orta kesimleri ve doğusundaki eyaletlerde en az 10 kişi donarak öldü.

Reuters haber ajansı, Pekin yönetiminin ikinci bir soğuk hava dalgası için uyarı verdiğini ve rekor kar yağışı beklendiğini aktarıyor. Dün başlayan kar yağışı, Pazar günü sonuna kadar sürecek. Bazı eyaletlerde okullar tatil edildi.

Perşembe günü kapatılan bazı havalimanları yeniden açılırken, ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Uçakların havalanamadığı ülkede onlarca tren seferi de iptal.

Kar yağışı ve soğuğun yol açtığı zarar 100 milyon doları buluyor.

AVRUPA'DA FIRTINA TRENİ RAYDAN ÇIKARDI

Avrupa'da ise kıtanın batısındaki Fransa, İngiltere ve İsviçre'yi Eleanor fırtınası vurdu. Yüz binlerce evin elektriksiz kalmasına yol açan fırtına, yoğun yağış getirdi. Fransa'da bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

İsviçre’de hızı saatte 195 kilometreyi aşan fırtına bir trenin raydan çıkmasına neden oldu. Fırtınanın ulaştığı hız, ülkede son 37 yılda kaydedilen en hızlı rüzgâr rekorunu da kırdı.