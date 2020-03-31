Kuzey Kore lideri Kim, virüse bile meydan okuyor!

Kuzey Kore virüsten etkilenmemiş bir şekilde füze denemesi yaptı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da füze denemesini izlerken, yanındaki kurmayları gibi maske bile takmadı

Dünya yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele için önlem alırken, Kuzey Kore virüsten etkilenmemiş bir şekilde füze denemesi yaptı.

Komşu Güney Kore, Covid-19'la mücadele edildiği bir dönemde "kısa menzilli" füze denemesini yakışıksız bulduğunu açıkladı. Kuzey Kore'deki rejimin corona virüs önlemlerini hafife aldığı, bu durumun ağır sonuçlarının olacağı belirtiliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da füze denemesini izlerken, yanındaki kurmayları gibi maske bile takmadı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) gelişmiş ülkelerin bile sağlık sistemlerini dize getirmeyi başardı. Dünyada corona virüs vaka sayısı 800 bine, ölümler de 38 bine yaklaştı. Tüm dünyadan izole şekilde yaşayan Kuze Kore ise şimdiye kadar ülkede tek bir corona virüs vakasına rastlanmadığını iddia ediyor.

Uzmanlar Kuzey Kore'nin bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Corona virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'in Kuzey Kore ile 1400 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı da Çin. Bu durumda virüsün ülkede görülmeme olasılığının düşük olduğu ifade ediliyor.

Alman Konrad Adenauer Vakfi'nın Güney Kore'deki temsilcisi Stefan Samsa, "Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı Çin. Çin'de corona virüsü görüldüğü dönemde de ticaret devam etti ve mal giriş çıkışları oldu. Bu durumda virüsün Kuzey Kore'de görülmemesi imkansız" dedi.

Güney Kore haber sitesi "DailyNK" Çin sınırında görevli 3 Kuzey Kore askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Askerler yüksek ateş ve solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Askerlerin yaşamını yitidiği sınırdaki nöbet kulesi kapatıldı. Bu vakadan haberdar olan komutan ve doktorlardan sessiz kalınmaları istendi. Askerlerin zatüreden yaşamını yitirdiği açıklaması yapıldı.