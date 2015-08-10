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Kuzey Irakta siyasi kriz uyarısı

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IKBY Parlamentosu Başkanı Muhammet: - Barzaninin görev süresi 20 Ağustosta dolacak. Eğer bu tarihe kadar bir çözüm bulunmazsa siyasi kriz kapıda olacaktır dedi AA Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu...

Kuzey Irakta siyasi kriz uyarısı
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IKBY Parlamentosu Başkanı Muhammet: - Barzaninin görev süresi 20 Ağustosta dolacak. Eğer bu tarihe kadar bir çözüm bulunmazsa siyasi kriz kapıda olacaktır dedi

AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkanı Yusuf Muhammet, Mesut Barzani'nin görev süresinin 20 Ağustos'ta dolacağını hatırlatarak, "bu tarihe kadar bir çözüm bulunmazsa siyasi bir kriz çıkacağı" uyarısında bulundu.

Muhammet yaptığı yazılı açıklamada, Parlamento Yasa Komisyonu'nun "bölgesel başkanlık yasa tasarısını" kendisine sunduğunu belirtti. Söz konusu tasarıyı parlamentonun onayına sunmadan önce siyasi partilerin bu konuda uzlaşması gerektiğini kaydeden Muhammet, "Barzani'nin görev süresi 20 Ağustos'ta dolacak. Eğer bu tarihe kadar bir çözüm bulunmazsa siyasi kriz kapıda olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kürt bölgesindeki siyasi partilerin 20 Ağustos'a kadar bir araya gelerek, parlamentoda ortak bir karar alması gerekiyor. Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi, Barzani'nin görev süresinin uzatılmasını ve daha sonra yapılacak başkanlık seçiminin parlamentoda yapılmasını talep ediyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği, Goran Hareketi ve İslami Toplum Partisi ise Barzani'nin görev süresinin uzatılmasına temkinli yaklaşıyor. Üç parti, Barzani'nin görev süresinin uzatılması karşılığında yetkilerinin kısıtlanmasını ve bölgesel başkanlık seçiminin parlamentoda yapılmasını istiyor.

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