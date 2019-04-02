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Küresel doğal gaz tüketimi arttı

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Çin ve ABD`den gelen yüksek talep nedeniyle küresel doğal gaz tüketimi 2018`de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,6 artarak 3,9 trilyon metreküpe çıktı.

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Küresel doğal gaz tüketimi arttı
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AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan  "Küresel Enerji ve Karbondioksit Emisyonları Statü Raporu"ndan yaptığı derlemeye  göre, geçen yıl doğal gaz tüketimi toplamda 170 milyar metreküp arttı.

Söz konusu tüketim artışının 40 milyar metreküpü kömürden doğal gaza  geçişten kaynaklandı.

Küresel talep artışında başı çeken iki ülke ise ABD ve Çin oldu.  ABD'de doğal gaz tüketimi 80 milyar metreküp, Çin'de ise 42 milyar metreküp  arttı.

Çin'in enerji sepetinde doğal gazın payı 10 yılda iki katına çıktı ve  geçen yıl ülkede bu miktar yüzde 8 olarak kayıtlara geçti. Temiz enerji  arayışındaki Çin, 2018'de dünyanın en büyük doğal gaz ithal eden ülkesi oldu.

Gelecek 5 yılda Çin'deki talep artışının devam edeceği öngörülen  rapora göre, ülkenin ekonomik büyümesi de doğal gaz talebini artıracak.

Öte yandan, küresel doğal gaz tüketiminin artmasında Asya Pasifik  bölgesinde sanayinin büyümesiyle elektrik ihtiyacının yükselmesi ve Güney Kore'de  kapatılan nükleer santraller de etkili oldu.

Böylece, küresel doğal gaz tüketimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla  yüzde 4,6 artarak 3,9 trilyon metreküpe çıktı. Tüketimdeki bu yükseliş, 2010'dan  bu yana gerçekleşen en büyük artış miktarı olarak kayıtlara geçti.

Raporda ayrıca Türkiye, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin doğal gaz  tüketiminin, sıcak havalar ve elektrik üretiminde gazın payının düşmesi nedeniyle  azaldığı ve söz konusu ülkelerin depolarındaki stokları artırmak için Rusya'dan  200 milyar metreküpü aşkın gaz ithal ettiği kaydedildi.

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