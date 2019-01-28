Kural Kömek’i anma töreninde Ahmet Göksan KKTC’yi temsil etti

Kazakistan’ın Türkistan vilayetinde Şımkent ilinde, Uluslararası “Türk Dünyası Manevi Birliği” Edebi Forumu kapsamında, 1958 doğumlu Kazakistanlı Şair ve Yazar Kural Kömek’in 60. Doğum Yıldönümü anısına bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe; Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan, Kosova, Moskova, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, İsveç, Fransa, Başkurdistan, İran, Hindistan, Tuva, Moğolistan, Moldova ve Makedonya cumhuriyetlerinden bilim insanları, yazarlar ve şairler katıldı. Şımkent ve Türkistan Valilikleri ile Nur Otan Partisi’nin katkıları, Şımkent Yazarlar Birliği 7 Gün Medya Merkezi’nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğe KKTC adına, özel çağrılı olarak Ahmet Göksan katılırken, Samsun’dan Uğur Dede ve Türkiye’nin değişik illerinden de şair ve yazarlar katıldı.

GÖKSAN “ATATÜRK;’EFENDİLER! KIBRIS’A DİKKAT EDİNİZ’ DEMİŞTİ”

Gazeteci Yazar Ahmet Göksan, Forumda, Kıbrıs Türk’leri olarak Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Yüce Atatürk’ün 1937 yılında Antalya’da düzenlenen bir tatbikat sırasında yanında bulunan subaylara elini masa üzerindeki Kıbrıs haritasının üzerine koyduktan sonra bu Ada’nın önemi konusunda yapılan değerlendirmeleri içtenlikle dinlemiş ve aşağıdaki uyarıyı yapmıştır; “Efendiler! Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu Ada bizim için önemlidir” diyordu. Bu durum günümüzde daha bir önem kazanmaktadır. Geriye dönüp baktığımız zaman Türk Dünyası yaşadığı pek çok sıkıntıları aşarak bu günlere ulaşmıştır. Bu nedenle birbirimizi daha iyi anlayacak noktadayız. El ele verip yan yana yürüdüğümüz zaman aşamayacağımız engel yoktur” dedi.

KIBRIS TÜRKLERİ BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADILAR

Türk Dünyasının kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkesi Kazakistan’ın kültür ve sanatın bütün alanlarında göstermekte olduğu başarılarını ilgiyle izlediğini belirten Göksan, “Önümüzdeki yıllarda da Türk Dünyası Manevi Birliği Edebiyat Forumu toplantılarının devam etmesi kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin pekişmesine neden olacaktır. Ayrı düştüğümüz günlerde yaşadığımız sıkıntılardan birbirimizin haberi dahi olmadı. Yukarıda Yüce Atatürk’ün Kıbrıs için belirttiği düşünceler günümüzde yolumuzu aydınlatmaktadır. Çevresinde bulunan hidrokarbon zenginliği nedeniyle yabancı güçler Kıbrıs’a sahip olabilmek için birbirleri ile yarışmaktadırlar. Uzun süre Osmanlı Yönetimi altında bulunan Kıbrıs’ta geniş tarım arazileri Türk Vakıflarına aittir. Osmanlı yönetiminin ayrılmasından sonra Ada İngilizlerin yönetimine girmiştir. İngiliz yönetiminin farklı ve yanlı bakışları nedeniyle Kıbrıs Türkleri büyük sıkıntılar yaşadılar. Dili, dini ayrı iki ulusun uzantılarının yaşamakta olduğu Ada’da karşımızdaki unsur İngilizlerden gördükleri hoş görü ile Kıbrıs Türklerine soykırım uyguladılar” diye konuştu.

GÖKSAN’IN KİTAPLARI KAZAK TÜRKÇESİNE ÇEVRİLİYOR

Yüzer bir gemi olarak kabul edilen Ada’da, soykırımdan öte İngiliz yöneticileri ve Rumlar tarafından uygulanan baskılara karşın, Kıbrıs Türklerinin dillerini ve dinlerini koruyarak bu günlere geldiklerinin altını çizen Araştırmacı Yazar Ahmet Göksan şunları söyledi: “Buna koşut edebiyat ve sanatın bütün dallarında bir dönem içlerine kapandıkları ve dünya ile bağları koparıldığı için şu anda bile uluslararası etkinliklere katılamıyorlar. Neden mi? Karşımızdakiler Kıbrıs Türklerine insafsızca ambargo uygulamaya devam ediyorlar. Bu tür toplantıları edebiyatın dışında, sanatın bütün dallarında ve tarih alanında da düzenlenmesi birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı verecektir. Bu nedenle böyle güzel toplantıya çağırdığınız için sizlere teşekkürlerimi ve sevgilerimi bir kez daha sunmak istiyorum. Yüce Tanrının Türk ulusunu korumasını dilerim. Ne mutlu Türk’üm diyene!..

MUM DİBİNE IŞIK VERMİYOR

Bunun için 4. cildini yayınladığım “Bir Demet Yaşam” ve “Bitmeyen Senfoni Kıbrıs” kitaplarımın Uluslararası Şimkent Kuantum Teknoloji Üniversitesi tarafından Kazak Türkçesine çevrileceğini paylaşmak istiyorum. Bu arada Kıbrıs Türklerinin haklarını ve geleceğe ilişkin olarak yapılması gerekenleri anlatıp savunduğum için beni ödüllendiren adı geçen üniversitenin yöneticilerine bir kez daha teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum.”

İSTANBUL DÜNYA KÜLTÜRLERİNİN MERKEZİ GİBİDİR

Kazakistan Kostanay Ziraat Fakültesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinden mezun olan, eğitimciliğin yanı sıra sanata da zaman ayıran Kural Kömek’in bazıları Türkiye Türkçesine, Rusça ve İngilizceye çevrilen “Ay Doğuyor, Bozkurtlara Hipotoz, Ben Bozkırların Oğluyum, Baba Ruhu” gibi eserleri Kazak Türkçesi ile yayınlandı. 2013 tarihinde, Türkiye’ye ilk yaptığı ziyaretin kendisinde bıraktığı izleri Kömek şu sözlerle dile getirmektedir: “Tarih tahtasına kendi ismini büyük harflerle yazan Türk milletiyle, Türk kültürüyle buluşmak, o kanlı savaşların şahidi olan şehirlerle tanışmak benim hayatımda özel bir yer aldı. Sırlı İstanbul’a, Gökyüzüne köpük atan Marmara denizinin dalgalarına hayran oldum. Türk kardeşlerimizin geçmişinden bilgi aldıkça bu millete hürmetim daha da arttı. Topkapı Sarayı’nda Hz. Muhammed Efendimizin elmas kılıcını görmenin nasip olması benim için ayrı bir mutluluktur. Yüksek minareli Ayasofya müzesine girdiğimde ilk göze çarpan, duvarda yazılı olan Kur’an ayetleri ve Hz. İsa’nın resmi her dinden olan insanı dostluğa çağırışının bir sembolüdür. İstanbul Dünya Kültürlerinin Merkezi gibidir.”



“DÜNYA TÜRKLERİNİN DOSTLUK MARŞI”

Türkiye ve Çanakkale gezisi sonrası, Çanakkale Savaşı’nın 100. Yılı Anısına “İnanç Zaferi” isimli destan yazan güzel insan can dost Kural Kömek’in çocuklar için yazdığı, “Işıklar” isimli şiir kitabı da yayınlandı. Kural beyin 13 Eylül 2013 tarihinde yazdığı, “Dünya Türklerinin Dostluk Marşı” birçok dillere çevrildi. Bu şiirinden iki dörtlük: “İleri git kardeşim çekinme,/ Halkındır emekçi arkanda./ Namusla ar için güreşte,/ Kılıç tek ışık saç dünyada.// Bir olsun ok gibi yürekler,/ Dostluğu korusun bilekler./ Din ezan ruhumun çırağı,/ Zafere yetirsin dilekler.” Şımkent vilayetinde, “Bir Şiir Bir Resim” etkinliğini ve “Temirkazık Akşam Kütüphanesi” edebi kulübesini ilk kez o başlattı. Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev’in hedef olarak gösterdiği “Bir Hedef, Bir Amaç, Bir İlgi” kapsamda, 2014 ve 2016 tarihlerinde uluslararası şiir etkinliğini düzenledi. Etkinliğe, ağırlıklı olarak Türkiye’den şairler katıldı. Kural bey yazdığı makalelerinin birinde, “Atatürk, sadece öz milletinin, öz yurdunun değil, tüm Türk dünyasının oğludur. Allah’a hamdolsun, yardıma muhtaç olduğumuz zor zamanlarda kardeşliğimizin yardıma koşmaya hazır olduğunu görmek bizim kalplerimizde bir bahttır. “Biz kardeşiz” kelimesi hiç bir zaman silinmesin!” diye yazdı.