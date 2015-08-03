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Kudüste gerginlik

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Kudüste çıkan çatışmalarda 2 İsrail polisi yaralandı AA Kudüs'te 2 İsrail polisinin, bir grup Filistinli gençle girdiği çatışmada yaralandığı bildirildi. İsrail Kanal 7 Televizyonuna konuşan polis...

Kudüste gerginlik
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Kudüste çıkan çatışmalarda 2 İsrail polisi yaralandı

AA

Kudüs'te 2 İsrail polisinin, bir grup Filistinli gençle girdiği çatışmada yaralandığı bildirildi.

İsrail Kanal 7 Televizyonuna konuşan polis yetkilisi, Kudüs'te çıkan çatışmalarda 2 polisin hafif şekilde yaralandığını ve tedavilerinin yapıldığını söyledi. Yetkili olayla ilgili olarak 16 yaşındaki bir Filistinlinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait bir evi kundaklaması sonucu, Ali Devabişe isimli 18 aylık bebeğin yanarak ölmesinin ardından Filistinli göstericilerle İsrail polisi arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

 

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