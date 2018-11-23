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Kripto paraların değeri adeta eridi

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Kripto paraların piyasa değeri bu haftaki sert düşüşle birlikte ocak seviyesi olan 835 milyar dolardan 138 milyar dolara indi.

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Kripto paraların değeri adeta eridi
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Kripto paralar bu hafta görülen büyük çöküş ile birlikte, yılın en kötü haftalık performansına yöneldi.

Bitcoin cuma günü 4,000 dolara doğru geriledi ve diğer kripto paralar da sert düşüşler gösterdi. Bunun sonucu,  Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi'ndeki haftalık kayıp yüzde 25'e çıktı. Böylelikle endeks kripto-manyanın zirve yaptığı ocak başından bu yana en kötü haftalık performansını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Kripto paralar, geçen yıl tarihin en meşhur balonlarının çoğunu geçmesine neden olan destansı rallinin ardından, yaklaşık 700 milyar dolarlık erimeye neden olan ve iyileşme işaretleri göstermeyen bir düşüş gerçekleştirdi. 2018'deki sert düşüşe neden olan endişelerden çoğu (düzenleyici kuruluşların artan denetimleri, toplumsal rahatsızlık ve piyasalardaki karmaşa) bu hafta yoğunlaştı. Sanal paraların büyük kısmının yüzde 70'leri geçen kayıpları olmasına karşın, Oanda Corp.'tan Stephen Innes, piyasanın taban yaptığını işaret eden bir duruma yönelik emareler olmadığını belirtti.

Singapur'da Oanda'nın Asya Pasifik işlem müdürü Innes, "Halen bu oyunda çok sayıda kişi var" dedi ve "Eğer Bitcoin çökerse, düşüşün 3,000 dolar seviyesine doğru sürdüğünü görürsek, bu bir kabus olur. İnsanlar çıkmak için hücum edecektir" şeklinde konuştu.

Innes, baz durum senaryosuna göre Bitcoin'in kısa vadede ocak ayına kadar 2,500 dolara düşme potansiyeli ile birlikte, 3,500 dolar ile 6,500 dolar arasında işlem göreceği tahmininde bulundu.

En büyük kripto para olan Bitcoin, Bloomberg bileşik fiyatlamasına göre, Hong Kong'da yerel saat ile 11:31'de yüzde 4.4 düşerek 4,237 dolara indi. Diğer kripto paralardan  Ether, Ripple ve Litecoin en az yüzde 4.8 geriledi. CoinMarketCap.com tarafından izlenen tüm kripto paraların piyasa değeri, ocak ayındaki zirvesi olan 835 milyar dolardan 138 milyar dolara geriledi.

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