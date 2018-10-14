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Kraliyet düğününde skandal

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BBC’nin kraliyet düğünü canlı yayınında yaşanan altyazı kazası sonucu, milyonlar "Prenses’in göğüsleri ne güzel" ifadesini okudu

Kraliyet düğününde skandal
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İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu ve tahtın 9 numaralı varisi Prenses Eugenie ile nişanlısı Jack Brooksbank, Windsor Şatosu'nda düzenlenen bir törenle evlendi.

Düğünü canlı yayımlayan BBC'nin otomatik altyazı sistemi, sunucunun "Ne güzel gelinlik" sözlerini yanlış anlayınca Prenses Eugenie'nin nikahın kıyıldığı St George Kilisesi'ne gelişinde, ekranda "Ne güzel göğüsler" yazısı belirdi.

Ses tanıma sistemi, sunucunun gelinlik için kullandığı "dress" sözcüğünü, göğüs anlamına gelen "breast" sözcüğüyle karıştırdı.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'ta evlendiği kilisede yapılan törene Kraliçe ve diğer Kraliyet ailesi üyeleriyle aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu 850 kişi davet edildi.

Töreni halktan 1250 davetli izledi.

GÜVENLİK HARİÇ TÜM MASRAFLAR AİLEDEN

Düğünün güvenlik hariç tüm masraflarını ailelerin karşıladığı belirtildi.

Ancak düğündeki güvenlik önlemlerinin 2 milyon sterline (yaklaşık 2.6 milyon dolar) mal olduğu belirtiliyor.

Monarşi karşıtı Republic (Cumhuriyet) adlı grup, Prenses Eugenie'in kamu görevi yapmadığını belirterek güvenlik harcamalarını da ailelerin karşılaması çağrısını yaptı.

Ancak Buckingham Sarayı bu çağrıya "Güvenlik polisin işidir" yanıtını verdi.

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