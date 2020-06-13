Kraliçe'nin 94. yaşında

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit (Trooping The Colour) sadece 20 dakika sürecek (94. doğum günü)

Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününü kutlamak için yapılan Trooping The Colour geçidi bu yıl sadece 20 dakika sürecek.

Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü doğum gününü kutlamak için yapılan ve bu yıl 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Trooping the Colour geçidi bu yıl corona virüs salgını nedeniyle ilk defa farkıl şekilde gerçekleşecek.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan duyuruda bu yıl Trooping The Colour adlı geçit ve kutlamanın corona virüs salgını nedeniyle eskisi gibi yapılmayacağı duyuruldu.

Bu yıl tören sadece 20 dakika sürecek ve Windsor Şatosu'nda yapılacak.

Kraliçe, bir askeri birlik tarafından selamlanacak. Sonra da aralarında sosyal mesafe bulunan bir müzisyen grubu kısa bir performans sergileyecek.

Sonra da aileden bazı üyelerin kısa bir selamlamasının ardından tören bitecek

Trooping The Colour geçidi Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününü kutlamak için yapılıyor. Aslında Kraliçe'nin doğum günü 21 Nisan'da. Ancak o tarihte açık havada yapılan kutlamalar için hava yeterince iyi olmadığından bu yeni yaş kutlaması Trooping The Colour geçidinin düzenlendiği gün yapılıyor.

Bu yıl ilk kez aileden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle trene katılmayacak.

Ayrıca,Kraliçe'nin, adının karıştığı skandallar nedeniyle geri plana ittiği ortanca oğlu Prens Andrew da bu törende yer almayacak.