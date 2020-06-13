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Kraliçe'nin 94. yaşında

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Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit (Trooping The Colour) sadece 20 dakika sürecek (94. doğum günü)

Kraliçe'nin 94. yaşında

 

Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününü kutlamak için yapılan Trooping The Colour geçidi bu yıl sadece 20 dakika sürecek.

 

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit (Trooping The Colour) sadece 20 dakika sürecek (94. doğum günü) - 1

Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü doğum gününü kutlamak için yapılan ve bu yıl 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Trooping the Colour geçidi bu yıl corona virüs salgını nedeniyle ilk defa farkıl şekilde gerçekleşecek.

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit (Trooping The Colour) sadece 20 dakika sürecek (94. doğum günü) - 2

Buckingham Sarayı tarafından yapılan duyuruda bu yıl Trooping The Colour adlı geçit ve kutlamanın corona virüs salgını nedeniyle eskisi gibi yapılmayacağı duyuruldu.

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit (Trooping The Colour) sadece 20 dakika sürecek (94. doğum günü) - 3

Bu yıl tören sadece 20 dakika sürecek ve Windsor Şatosu'nda yapılacak.

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit (Trooping The Colour) sadece 20 dakika sürecek (94. doğum günü) - 4

Kraliçe, bir askeri birlik tarafından selamlanacak. Sonra da aralarında sosyal mesafe bulunan bir müzisyen grubu kısa bir performans sergileyecek.

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit (Trooping The Colour) sadece 20 dakika sürecek (94. doğum günü) - 5

Sonra da aileden bazı üyelerin kısa bir selamlamasının ardından tören bitecek

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit (Trooping The Colour) sadece 20 dakika sürecek (94. doğum günü) - 6

Trooping The Colour geçidi Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününü kutlamak için yapılıyor. Aslında Kraliçe'nin doğum günü 21 Nisan'da. Ancak o tarihte açık havada yapılan kutlamalar için hava yeterince iyi olmadığından bu yeni yaş kutlaması Trooping The Colour geçidinin düzenlendiği gün yapılıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit (Trooping The Colour) sadece 20 dakika sürecek (94. doğum günü) - 7

Bu yıl ilk kez aileden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle trene katılmayacak.

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit (Trooping The Colour) sadece 20 dakika sürecek (94. doğum günü) - 8

Ayrıca,Kraliçe'nin, adının karıştığı skandallar nedeniyle geri plana ittiği ortanca oğlu Prens Andrew da bu törende yer almayacak.

Elizabeth: Bu yıl doğum günümü kutlamayacağım - Kıbrıs Gazetesi ...

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