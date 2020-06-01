Kraliçe, 70 gün sonra böyle görüntülendi

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, izolasyonun 70’inci gününde ata binerken görüntülendi

Salgın günlerinde Windsor Kalesi’ndeki konutunda karantinaya giren İngiltere Kraliçesi Elizabeth, izolasyonun 70’inci gününde ata binerken görüntülendi.

Corona virüs salgını nedeniyle Windsor Kalesi’nde kendini karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, izolasyonun 70’inci gününde ilk kez görüntülendi.

94 yaşındaki Kraliçe, hafta sonu en sevdiği kraliyet rezidansının bahçesinde 14 yaşındaki midilli atı Balmoral Fern ile fotoğraflandı.

At sevgisiyle bilinen ve safkan yarış atı yetiştiricisi olan Kraliçe, Windsor Kalesi'nde izolasyon günlerine başladığından beri hiç ata binerken görülmemişti. Başına renkli bir tülbent taktığı görülen Kraliçe, güneşli hafta sonunun tadını çıkardı.

Sarayın baş seyisi Terry Pendry ile birlikte at sürme keyfi yaşayan Kraliçe’nin sosyal mesafeye önem vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Kraliçe, en son 19 Mart’ta Buckingham Sarayı’ndan Windsor Kalesi’ndeki evine giderken otomobilde görüntülenmişti.