Kosovalı ve Suriyeli mülteciler birbirine girdi!

Kavganın amatör görüntüleri Kosova basınında yayınlandı. Bota Sot gazetesindeki haberde, bir kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, kavganın 1 saat sürmesine karşın Alman Polisinin olay yerine gelmediği yazıldı. Olayla ilgili daha...

Kavganın amatör görüntüleri Kosova basınında yayınlandı. Bota Sot gazetesindeki haberde, bir kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, kavganın 1 saat sürmesine karşın Alman Polisinin olay yerine gelmediği yazıldı.



Olayla ilgili daha geniş bilgi edinmek amacıyla Kosova İçişleri Bakanlığı, Berlin Polisine başvuruda bulundu.



Farklı ülkelerinden gelen mülteciler arasında son dönemlerde kavgaların artığı da gelen haberler arasında yer aldı.



TURAN KASAP (KOSOVA PRİŞTİNE )  DHA



