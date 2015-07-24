banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Kosovalı ve Suriyeli mülteciler birbirine girdi!

banner27

Kavganın amatör görüntüleri Kosova basınında yayınlandı. Bota Sot gazetesindeki haberde, bir kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, kavganın 1 saat sürmesine karşın Alman Polisinin olay yerine gelmediği yazıldı. Olayla ilgili daha...

Kosovalı ve Suriyeli mülteciler birbirine girdi!
banner137

Kavganın amatör görüntüleri Kosova basınında yayınlandı. Bota Sot gazetesindeki haberde, bir kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, kavganın 1 saat sürmesine karşın Alman Polisinin olay yerine gelmediği yazıldı.

Olayla ilgili daha geniş bilgi edinmek amacıyla Kosova İçişleri Bakanlığı, Berlin Polisine başvuruda bulundu.

Farklı ülkelerinden gelen mülteciler arasında son dönemlerde kavgaların artığı da gelen haberler arasında yer aldı.

TURAN KASAP (KOSOVA PRİŞTİNE )  DHA

 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.