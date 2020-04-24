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Koronavirüsün merkez üssünden kötü haber

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ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine, ülkede corona virüsü salgını nedeniyle son 24 saat içinde 3 bin 178 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsün merkez üssünden kötü haber

Corona virüsü salgınında en çok ölü ve vaka sayısına sahip olan ABD’den art arda kötü haberler geliyor. Son verilere göre, ABD’de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 49 bin 963’e yükseldi.

ABD’de ayrıca 10 bin 197 kişinin bakımevlerinde hayatını kaybettiği, ancak ölenlerin virüsü taşıyıp taşımadığı araştırılmadan ölüm sebeplerinin Covid-19 olarak raporlandığı iddia ediliyor.

ABD’de son bir gün içinde de 26 binden fazla vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 869 bin 172 oldu.

SOSYAL MESAFE KARARI YAZ BAŞINA KADAR UZAYABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü ile düzenlediği günlük basın toplantısında halka çağrı yaptı. Trump, corona virüsüne karşı ivmeyi düşürmemek için herkesin sosyal mesafe kuralları ve gönüllü maske kullanımına uyması gerektiğini kaydetti.

Trump, 1 Mayıs'a kadar planlanan sosyal mesafe kurallarını gerekirse yaz mevsimi başına kadar uzatabileceklerini söyledi. En kötü sürecin yaz başında sona ermesini beklediğini belirten Trump, ”Güvende hissedene kadar bu kuralları uzatmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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