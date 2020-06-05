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Koronavirüs salgınında ikinci dalga için tarih verildi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Kluge, Kovid-19’da ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini ve mevsimsel griple birlikte yayılabileceğini vurguladı

Koronavirüs salgınında ikinci dalga için tarih verildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, ikinci dalga için eylül ayına işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, koronavirüs salgınında ikinci dalga tehdidine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İnternet üzerinden düzenlenen çevrimiçi brifingde konuşan Kluge, birçok Avrupa ülkesinde salgının iyiye gitmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ancak bu ülkelerdeki hükümetlerin rehavete kapılmaması gerektiğini belirtti.

Kluge, “Avrupalı ülkelere şunu söylemek istiyorum; eğer durum iyiye gidiyorsa, bu kutlama yapma zamanı değil hazırlık yapma zamanıdır. Sonbahara hazırlanmalıyız” dedi.

Kluge, Kovid-19’da ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini ve mevsimsel griple birlikte yayılabileceğini vurguladı.

Kluge, dünkü açıklamasında, “Kovid enfeksiyonunun tekrar yükselişe geçmesi gibi açık bir tehdit var, eğer durdurulmazsa ikinci bir dalga gelebilir ve çok yıkıcı olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

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