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Koronavirüs nedeniyle İngiltere'de ölen Kıbrıslı Türk sayısı 92 oldu

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Koronavirüs nedeniyle İngiltere'de ölen Kıbrıslı Türk sayısı 92 oldu

Dünyayı kasıp kavuran ve 4 milyon kişiyi aşan bulaş sayısı ile korku salan koronavirüs İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türkün daha ölümüne sebebiyet verdi.

İngiltere'de ikamet eden 90 yaşındaki Kamil Cemil dün yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken, İngiltere’de yaşayan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92’ye ulaşırken, toplamda 302 Kıbrıslının hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu konuyla ilgili soysal medya hesabından açıklama İngiltere Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu şunları paylaştı.:

Koronavirus bir toplum üyemizi daha aramızdan aldı...

İngiltere'de ikamet eden 90 yaşındaki Kamil Cemil amacımız Covid-19 ile verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz...

Covid-19 sebebiyle İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 92’ye ulaştı. Bu sayı kesin olarak bilinen, bu sayının dışında haberdar olmadığımız vakalarda olabilir.

İngiltere’de virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 302'ye ulaştı. Kıbrıslı Rumların sayısı 180’ne yükselirken, Kıbrıslı Türklerin sayısı ise şu an 92, ve 1 Kıbrıslı Maronit hayatını kaybetti. Ayrıca Londra dışında vefat eden 29 Kıbrıslı olduğunu öğrendik bunların 7'si Kıbrıslı Türk.

Kıbrıslılar, Londra'daki Covid-19 vakaların yüzde 4.6'sını oluşturmakta. Geçtiğimiz hafta bu oran yüzde 5.5'idi. Son bir haftada toplam 15 Kıbrıslı virüs sebebiyle hayatını kaybetti (2 Kıbrıslı Türk ve 13 Kıbrıslı Rum) .Geçen hafta toplam 51 Kıbrıslı hayatını kaybetmişti. Kıbrıslı toplumda yoğun bakım hasta sayısı ve vefat sayısında bir düşüş mevcut ama hala tehlike devam ediyor.

Gevşeme yok! Tedbirlere duyarlı bir şekilde uymaya devam edelim. Herkes kendinden sorumlu, sosyal mesafeye dikkat etmeniz, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamayı sürdürmeniz, bulaş riski olabilecek ortamlardan uzak durmanız ve maske takmadan dışarı çıkmamanız çok önemli. Rehavete sakın kapılmayın, İngiltere genelinde vaka ve ölüm sayısı hala oldukça yüksek...

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