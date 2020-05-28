Koronavirüs nedeniyle İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslı sayısı 310

Dünyayı kasıp kavuran ve halen etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs hastalığının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'de yaşayan Kıbrıslılardan 310 kişinin bu hastalıktan dolayı yaşamını kaybettiği belirtildi.

Bu 310 kişinin 95'inin ise Kıbrıslı Türk olduğu bildirildi.

Bu konuyla ilgili bir araştırma yazısını kendi sosyal medya hesabından paylaşan İngiltere Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu son bir haftada koronavirüs nedeniyle hiçbir Kıbrıslının hayatını kaybetmemesinin sevindirici bir gelişme olduğunu aktardı.

İşte Horozoğlu'nun paylaşımı:

Son bir haftada, İngiltere'de Covid-19 sebebiyle vefat eden Kıbrıslı olmadı...

Uzun bir zamandan sonra ilk kez bu hafta İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı toplum üyeleri virüsten dolayı hayatını kaybetmedi.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar arasında Covid-19 ölümlerinde ciddi bir düşüş mevcut - geçen hafta Londra dışında yaşayan 1 Kıbrıslı Türk ve 2 Kıbrıslı Rum hayatını kaybetmişti.

Üç hafta önce ise toplam 15 Kıbrıslı vefat etmişti (2 Kıbrıslı Türk ve 13 Kıbrıslı Rum).

İngiltere’de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 310'a ulaştı. Kıbrıslı Türklerin sayısı 95, Kıbrıslı Rumların sayısı 180 (1 Kıbrıslı Maronit) hayatını kaybetti. Ayrıca Londra dışında vefat edenlerin sayısı 35.

Londra'da toplam 273 Kıbrıslının ölümü kaydedildi. Bu sayı kesin olarak bilinen, bu sayının dışında haberdar olmadığımız vakalarda olabilir.

Geçtiğimiz hafta başkent Londra’da yaşayan Kıbrıslı toplum, Covid-19 ile ilgili ölümlerin yüzde 4,5'sını oluşturuyorduk. Beş hafta önce ise bu vakaların yüzde 7’sini oluşturuyorduk, son haftalarda ise ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Türkiye kökenli 52 vatandaş virüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti. İngiltere'de faaliyet gösteren sivil toplum örgütü DAYMER, bu sayının aslında 140 olduğu belirtti.

Dün yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 412 artışla, 37 bin 460'a yükseldi.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa’da birinci, dünyada da ABD’den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İngiltere’de 23 Mart’ta başlayan kısıtlamalarda, 13 Mayıs’ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme kararları kapsamında, 1 Haziran’da birinci ve altıncı sınıfların yeniden ders başı yapacağı, açık hava pazarlarının açılacağı, 15 Haziran’dan itibaren de diğer perakende mazağalarına faaliyet izni verileceği açıklandı.

Bu normalleşme süreci asla bir gevşeme olmamalı, tedbirleri elden bırakma süreci değil. Sadece bu yeni dönemin yeni normal şartlarına uyum sağlamamız gerekiyor. Maskeyle sosyal mesafeyle temizlik kurallarına uyarak yaşamayı bir şekilde öğrenmek zorundayız. Bu kurallar, bu alışkanlıklar ve pratiklerle bir müddet daha bu süreci birlikte yönetmek durumundayız. Dayanışmayla yeneceğiz bu salgını....

Hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, acılı aileleri ve sevenelerine baş sağlığı dileriz.