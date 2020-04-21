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“Koronavirüs ilacını bulduk” diyerek kameralar önünde içti

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Afrika’nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar’da Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, “Koronavirüs ilacını bulduk” diyerek kameralar önünde bitkisel bir çayı içti. Rajolina, bitkisel çayın yedi gün içinde sonuç verdiğini iddia etti.

“Koronavirüs ilacını bulduk” diyerek kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı, başkent Antananarivo’da düzenlediği basın toplantısında, kameralar önünde içti.

“7 GÜN İÇİNDE SONUÇ VERİYOR”

Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok “şifalı otun” karışımından oluşan “Covid Organics” adını verdikleri ilacın tanıtımını yaptı. Bitkisel çayın yedi gün içinde sonuç verdiğini belirten Rajolina, “Bugün bu ilacın iyileştirdiğini, ve öldürmediğini göstermek için önünüzde deneyeceğim” diyerek ilacı içti.

“YOKSULLARA BEDAVA DAĞITILACAK”

Covid Organics’i içtiği fotoğrafı Twitter hesabından da paylaşan Rajoelina, ilacın yoksullara ücretsiz sağlanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın çok uygun fiyata satışa sunulacağını ve gelirin ilacın daha da geliştirilmesi için kullanılacağını ifade etti.

DSÖ’NÜN “BİTKİSEL İLAÇ” AÇIKLAMASI

Şu ana kadar bu ilacın koronavirüse karşı spesifik bir etkisinin olduğuna dair herhangi bir bilimsel çalışma yayınlanmadı. Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın koronavirüs semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

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