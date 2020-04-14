Koronavirüs bitmeden yeni bir salgın patlak verdi

Koronavirüs tüm dünyayı kaosun içine iterken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni bir salgını duyurdu. DSÖ, Güney Sudan’ın güneyinde sarı humma salgınının başladığını açıkladı.
Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi.
Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.